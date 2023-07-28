房價反彈大漲！超過一半新建案「30天卻賣不到一成」　市調拋4大利空

新推案市場出現復甦反彈，恐怕是短期現象？根據最新2023年第二季國泰房地產指數，較第一季呈現「價量俱漲」，房市表現熱絡，並較去年同季呈現「價漲量穩」。而本季表現與預期變動較大，國泰房地產指數提及，與平均地權條例修正案上路有關。

國泰房地產指數評析，第二季「開價及成交價皆大幅上漲」，議價率維持穩定，推案量、銷售率及成交量皆大幅增加。不排除是因搶在平均地權條例修正案上路前遭限制換約轉售，及避免選舉因素干擾，許多推案選擇在第二季進場，導致推案金額大幅增加，同時也帶動成交量上升。

國泰房地產指數表示，今年以來全國及六都建物房價仍然上漲、買賣移轉棟數衰退近二成，政府對房市調控政策持續，市場買房意願較上季有回升，但仍處低點，惟建商在缺工缺料及土地成本偏高下，導致售價仍居高不下，使得市場成交價雖然高漲，但銷售率難以提升。

2023年第二季國泰房地產指數，較去年同季，價漲量縮的地區有新竹與台北。圖／國泰房地產指數提供



以銷售率觀察，2023年第二季有51%、超過一半在賣的新推案，30天銷售率低於10％，銷售率超過20％的建案也僅剩一成五。尤其推案量體超過300戶的新建案，銷售率剩9.2％；以區域觀察，4至6月台南市銷售率表現最好，反觀高雄市每個月銷售率皆跌破10％。

2023年第二季國泰房地產指數，較去年同季，銷售率大幅降至10％以內的建案暴增。圖／國泰房地產指數提供



該數據揭露，六都與新竹縣市當中，除了桃園下跌之外，其餘地區成交價呈穩定或上漲；成交量部分，除了台北、新竹減少之外，其餘地區呈現穩定或增加。第一季因政策衝擊推案量縮而基期較低，導致第二季成交量出現大幅上升訊號，但相較去年同季，交易量成長有限。

2023年第二季新北市與台中市推出的個案數較高。圖／國泰房地產指數提供



國泰房地產指數提醒，由於全球經貿成長力道仍緩，供應鍊持續去化庫存，台灣出口衰退，央行雖維持政策利率不變，但調整選擇性信用管制措施，規範自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為七成。

加上「健全房地產市場方案」措施陸續推出，囤房稅最高4.8％改採全國歸戶定案，預期效果將持續發酵，因此就第二季「房市短期熱絡」現象，仍需持續觀察審慎以對，不宜過度樂觀。

文／授權載自 好房網

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