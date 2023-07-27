屋齡超過30年別住！他曝有錢人換屋「接地氣」致富法

都更與危老重建以屋齡達30年以上為基準，但這幾年都會區精華地段老屋因具生活機能以及保值優勢，仍吸引不少購屋族購置。不過，長期觀察建築科學風水的太子真人指出，現代都會區因興建捷運、高架道路以及高低不齊的多樣化建物，探討地氣已勝過環境風水了。

與其探討環境有沒有壁刀煞、路沖，觀察地氣更為重要，因為地氣會隨著時間、不同的居住者、建物屋齡增長有所改變，例如新興重劃區可能原本雜草、工地較為荒蕪，但透過建商集體造鎮、造勢，把人潮造起來，裡面環境氛圍就變了。

太子真人說，一般台灣都更危老重建以屋齡30年起跳，是有根據的。據他長年接觸高資產階級來說，有錢人多10年就會換屋，因為新房子有新的地氣，反觀屋齡高、房子變老、居住者年齡也同步增長，地氣也漸漸用罄。

太子真人說，一般民眾在換屋資金有限之下，建議房子最長住到屋齡30年就要換屋，否則地氣用盡之下，人的運勢也可能走衰。不過，他強調公寓或大樓因社區住戶共同分享地氣，因此，建議屋齡達30年就換屋，是以公寓、大樓為主。

一般透天厝或別墅型態，因所有權人獨享單戶的土地地氣，所以不受限屋齡30年。太子真人說，有些富人喜歡購置別墅，也在於有天有地，科學風水角度來說，生活環境較寬闊，身心靈也會相對舒暢。

文／授權載自 好房網

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