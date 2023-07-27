買方認為「房價應大降」！賣方怎想？專家曝「這結構」房市難好轉

房市景氣依舊不佳，多空因素衝擊之下，買氣仍不振！台經院產經資料庫總監劉佩真表示，未來半年房市景氣仍偏向謹慎、保守，主要因賣方堅持、買方等價，使整體買盤尚未釋出，況且大環境面臨總體經濟復甦時程與力道未定，加上房市政策發酵、大選等利空因素，以及房市供給多、需求少，房市景氣與買氣都難以好轉。

今（2023）年6月國內主要不動產仲介業者交易量相較於7月、普遍呈現下滑局面，月減幅度介於3.2％～1.5％的區間；劉佩真說，主要是央行無預警祭出新一波的選擇性信用管制，不利於市場信心，導致買賣雙方對於價格認知產生拉鋸，進而影響整體6月房市的交易量。

此外，6月六都建物買賣移轉棟數月減3.2％，創下近三年同期新低。劉佩真指出，主要是反映買賣雙方拉鋸的現象，買方認為「政府打炒房，房價應大幅下滑」，認知幅度與賣方讓利空間落差大，而賣方思考目前賣房並不有利，且房地合一持有五年內轉售有高稅率，部分賣方選擇封盤不賣，成為成交量下滑的原因之一。

總計2023年1～6月六都建物買賣移轉棟數年減18.4％，創下近期五年同期新低，劉佩真表示，顯示在外資回流、台股高檔震盪，以及通膨恐非短期現象的預期下，房價欲跌不易，此情況反而使前市場價格拉鋸戰持續，房市量能難以放大。

劉佩真分析，未來3～6個月的房市景氣仍偏保守、謹慎，主要因賣方堅持、買方等價，使得整體買盤尚未釋出，況且大環境仍面臨總體經濟復甦時程與力道未定，以及房市政策在總統大選前無鬆綁跡象，包括《平均地權條例》修正案上路、央行祭出第五次選擇性信用管制措施，且管控措施持續發酵，加上股市震盪、地緣政治風險仍存在，甚至房市供給持續釋出，因此不管是新成屋及預售屋，甚至是中古屋，都是出現「供多需少」的結構，導致未來半年房地產景氣無法呈現明顯好轉的態勢。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

房市難翻身！2、3年就想賺1倍房價？顏炳立：要相信「這件事」是會往下的

房市不妙了 學者曝現況：非常難成交！

「不勞而獲的利得」要收回！專家：房市怪象衝擊制度核心

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》