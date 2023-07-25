退休到哪買房？雙北5大熱區曝光

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現，近一年雙北65歲以上銀髮族新增房貸件數合計1260件，且以中和區的銀髮族申貸件數最多、達93件，其後分別是淡水區的86件、板橋區80件、中山區的72件與新店區70件，前五大銀髮族購屋熱區的申貸件數就佔了總件數的3成以上。

銀髮族買房以雙北地區相對精華區為主，而屬於郊區的則為淡水區。東森房屋淡水新市鎮加盟店店東沈雅純表示，淡水房價僅為台北的3分之1、新北精華區的2分之1左右，很多本來住在台北的長輩在退休之後，都會選擇賣掉市區內的房子，跑到淡水買房，手上留下一些現金用來保障退休生活，或是拿去給小孩支付頭期款。

沈雅純說，淡水區內以屋齡5年以下、總價900萬元左右的兩房電梯大樓最受長輩青睞。儘管今年受到升息、打炒房等因素干擾，淡水的成交量有所下滑，但在淡江大橋、淡北道路等建設利多的強勢加持下，大部分屋主和建商依然相當看好淡水的後市發展，區域房價仍呈現穩步走揚的趨勢。

至於銀髮族買房時有哪些注意事項？東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，銀髮族在買房時除了要留意生活機能、交通機能、醫療資源、社區環境外，還需特別留意資金規劃問題。

他表示，很多長輩購置退休宅都是出於資金變現的目的，但從銀行的角度來看，退休族缺少固定的收入來源，還款能力相對較弱，核貸成數通常只能拿到6成左右，而且貸款期限也不會太長，因此建議長輩在買賣房產之前，應做好詳細的財務規劃，以確保有充足且靈活的現金流來維持日常開支。

文／授權載自 好房網

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