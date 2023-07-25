北市蛋黃老公寓「5F+頂加」太香了　房仲嚇爛！網看地點狂酸：你不敢

台北市政府去年修改「台北市違章建築處理規則」，針對1994年以前的既存違建將「不得修繕」，也就是說像是頂樓加蓋、樓地板等若有修繕行為，政府可優先查報拆除，新規定已於今（2023）年1月1日正式實施。

PTT一名網友近期觀望台北市屋齡約50年的老公寓，是一處5樓＋頂樓加蓋的物件，位在兩個捷運站之間，走路僅5分鐘，而30公尺遠的巷子口就是台北市的主要幹道之一，附近機能非常好，開價落在2000萬左右，算是A級地段。就連房仲也說：「這物件應該不用上通路很快也會被買走。」

還提到，公寓也有新增建電梯，整棟外牆水電也有重新拉過，頂樓14坪，加上頂加大約28坪，權狀大約16.5含電梯樓梯公設，因附近已經準備要都更，感覺這個案件也會有機會，想問大家適合下手嗎？

貼文曝光後網友持兩派立場，部分人認為實在太香，不怕賣不掉，稱「市中心老華廈都要一坪80萬了，電梯公寓的公設更低，土地持分更高，加上小坪數，單價可以拉很高」、「光地段就值得了吧」、「看到精華區秒買」、「有電梯的公寓頂樓不錯啊」。

另一派則反問，「真的那麼A（級）怎麼會放到50年呢」、「未來都更只算土地持份，頂加完全不能多分到坪數」、「要算萬一都更不成，房屋能撐多久時間，或者修繕維修的費用」；尤其台北市修繕政策修改後，「頂加對成交價影響不知道還有多少」、「同樣條件30坪沒電梯大概1600，電梯加分、頂加扣分，權狀剩一半，2000萬鬼才買」、「5+6真的太高，北市頂加你現在敢裝修嗎？」。

配合頂樓加蓋修法上路，等於說新違建逐漸走路歷史，台北市建築管理工程處處長劉美秀曾表示，這些違建，由於其建築結構未經《建築法》或其他規則等相關規範檢討，其危害程度較一般合法建築物高，若發生災害，更容易有危險的情形發生。

此外，台灣物業管理學會理事長郭紀子提醒，頂加因屬違建，未受建築法規規範，無建造執照、使用執照，結構、建材、消防、公安、裝潢、附屬設備等皆未經專業規劃與審查，安全是一大隱憂。若住在頂加蓋應更有警覺性，須熟悉居住場所的避難逃生通道、逃生要領、出入口方向，並備妥滅火器以應不時之需。

文／授權載自 好房網

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