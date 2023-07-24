新北2字頭恐消失！內行人推「這幾區」：通勤換取房價

近幾年房價逐年攀升，想要在新北市找到親民價恐怕有點困難，根據永慶房產集團統計今年前5月新北市各行政區預售屋表現，單價5、6字頭占總量62％，可見6字頭逐漸成常態。

不過，從統計數據發現，仍有單價2字頭預售屋，只是交易量僅186筆，占新北市總量3.5％，反映這樣的「甜甜價」在市場已快要絕跡。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年新北市單價2字頭預售屋交易，淡水區148筆最多，平均每坪約28.1萬元，其次是八里區29筆，平均單價28.2萬元，金山區、三芝區與鶯歌區則僅有零星個案。

陳金萍說，金山區與三芝區原本就不是建商主力推案區，房市交易也不熱絡，可選擇的建案有限；至於鶯歌區，全區預售屋交易有27筆，單價幾乎都是3、4字頭，單價2字頭僅1筆，也顯示鶯歌區在捷運三鶯線與鳳鳴重劃區加持下，房價已全面走高。

至於淡水區，陳金萍說，隨著淡海新市鎮陸續開發，淡海輕軌通車、淡北道路及淡江大橋也即將於今年完工，將能串聯交通網絡，交通題材加上建商積極推案下，讓淡水區成為推案量與交易量都名列前茅的行政區，而八里區同樣具備台北港特定區開發前景優勢，加上交通機能逐漸獲得改善，讓淡水區與八里區人口快速增加，加上相對親民的房價，逐漸成為雙北市購屋族群移居的首選。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，雖然新北市房價與台北市落差一大截，不過2字頭案確實多以外圍地帶，又或是屋齡舊的產品為主，就算是淡水也可能在新市鎮、沙崙一帶才有機會，像過去新市鎮知名的湯泉、宏盛親民價案，如今也都以3字頭在交易，畢竟房價高漲，營造成本也高。

至於民眾在購置上，陳炳辰說明，羊毛出在羊身上，低價案可能還是以出租投資，或是先求有再求好的換屋可能性出發，畢竟要視為老宅的話，勢必有一筆不少的裝修維護費用，低價新屋則可能是地段偏遠，都得有心理準備。

又若仍有意於價格稍高物件的話，陳炳辰建議，把握目前所剩不多的盤整時機，還有可能議價的空間，也可利用建商提供的低首付、公司貸等方案，當然還有政府提供的一些補助或優惠，可資參考。如果可以通勤換取房價，或許也可考慮桃園房市，不必是青埔的高價區段，像八德、平鎮、龍潭等處平價宅，倒也有快速道路達成北北桃一日生活圈。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

低單價快絕跡！新北2字頭預售 僅5區有機會

千萬內預售屋哪裡找？10大熱銷區域大公開 桃園霸榜前三

總價千萬內有找 七都平價購屋熱區在這

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》