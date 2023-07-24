房價暴漲區「準備跌」？他點名「這些地方」面臨嚴峻考驗

從2018年台商逐漸回流、不少資金回台，市場熱錢充斥、加上頗低利率之下，許多資金湧入房地產，造成土地價格、房價大漲，一些區域又有炒作因素，再使房價漲幅非常誇張。前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰點名近年來房價暴漲的中南部區域，「將面臨嚴峻考驗！」之前不少人認為房價只會一直漲，但恐怕要重新思考了，「部分區域的房價應該會下來了」。

以高雄來說，台積電帶動高雄房市熱潮，北高雄的楠梓更是驚人，2021年下半年開始，楠梓大樓預售案1坪約2字頭初，但台積電要來設廠的消息一確定，房價馬上暴增，預售案已來到單價3字頭，甚至有4字頭的案子出現；但如今隨著台積電設廠計畫有著不確定，加上整體房市景氣下行，北高雄這幾年又大量推案，供過於求，市場恐怕會有不小考驗。

莊孟翰指出，這一波房價飆漲在2022年中達到高峰，在2022年中後開始出現轉折，因此在今年下半年交屋高峰期之後三至四年期間，會很明顯看出建商餘屋、地主戶以及投資客釋出要脫手的數量會越來越多，要特別留意接下來房市的變化。

政府為了健全房市，推出一波波政策，包括實價登錄2.0、房地合一稅2.0、央行的5次選擇性信用管制、《平均地權條例》修法，再加上近期推動的囤房稅2.0，莊孟翰認為，加上未來房市供給大於需求情況下，除非是品牌較佳的區隔性產品，一些這幾年大量推案、房價暴衝的地區，都必須相當注意。

莊孟翰表示，這三、四年來房價大幅上漲的台中市、台南市與高雄市，都是「熱過頭」區域，尤其台南市在2012～2021年這10年的房價，像是安南區、南區從1坪不到10萬元飆到20幾萬，未來在市場逐漸進入交屋高峰期後，可預期這些區域的房價會面臨嚴峻考驗

莊孟翰認為，政府一連串打炒房、抑制房市措施，是希望消除投機炒作，引導房市朝向軟著陸；更重要的是，建築業者也應該儘速「去槓桿化」、要特別注意餘屋去化，以及財務控管等問題，不要落入流動性風險、進而造成金融業系統性風險。

文／授權載自 好房網

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