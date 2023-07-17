國宅一坪賣6萬 建商崩潰秒降價 估價師曝台灣曾有的「居住正義」

租屋是過度，買房才是一般民眾期待的。面對喊居住正義的浪潮，資深不動產估價師提到，早在李登輝時代就曾利用台糖土地，推出一坪6萬元計畫，當時震撼市場，建商、國宅處房子都降價或賣不出去，之後房價就下跌了；反觀，政府在2002年修改國宅條例，不再積極興建後，房價就一路上漲到現在。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源指出，因為住宅市場，由私人開發商容易產生貨源歸邊的供給與價格操控，由於有親友居住在馬來西亞，他就分享一則當地政府執行「居住正義」的故事。

陳碧源說，幾年前，馬來西亞靠近新加坡的柔佛州，因為蘇丹批地給中國建商蓋房子，導致新山地區房價大漲，即便馬來西亞早就有規定建商蓋房子要有5％留作可負擔住宅（affordable house）給中低收入戶或土著馬來人，但是房價大漲，民怨四起，大家都說肥了蘇丹，苦了人民。

2017年3月，蘇丹依布拉欣也知道這件事，所以在他59歲生日，他說他害了窮苦人民更買不起房子了，並且說「我們一定要確保人民能負擔得起房屋，現在的房價已經超出了中等收入家庭的預算」，因此他決定拿了一塊自己名下在新山（Johor Bahru）附近的拿督翁（Bandar Dato Onn）的土地，約150英畝（約18萬3626坪），宣布「可負擔房屋計劃」。

符合資格的柔佛州人民，家庭收入低於5000令吉（約新台幣3萬5000元），不是長子或獨子，不曾擁有房產，就能以10萬令吉以下的價格，購買三房式獨立式房子，僅需1令吉的押金，且可獲得全額貸款，並給予優惠的還款計畫。

希望柔佛州民能成為一個居者有其屋的社群，希望這個房屋計畫能讓人民負擔的起，擁有價格低又品質高的房子。蘇丹認為，透過低價售房特別計畫，這樣才能引起柔佛州房產業的震撼，同時迫使私人發展商、建商，降低房價。

陳碧源說，這樣的政策在台灣，曾經存在過，就是李登輝總統時代利用台糖土地，讓人民可以買一坪6萬元的房子，而當時確實產生震撼，後來就是建商、國宅處房子都降價或賣不出去了，但當時台灣房價確實下跌了。

台灣的房價，是什麼時候開始一路上漲而不回頭的。陳碧源點出一個角度，就是台灣政府在2002年修改國宅條例，不再認真蓋國宅開始，導致住宅市場，由私人開發商容易產生貨源歸邊的供給與價格操控。

至於所謂2010年推動的合宜住宅，陳碧源說，合宜住宅是政府向民眾徵地，已經是不公不義了，後來還透過批地給建商蓋房子賣房的方式，事實上，貨源還是讓建商歸邊了，甚至還出現葉世文的官商勾結貪汙案。

他說，至於現在訴求的居住正義，所謂擴大租賃市場來控制房價不漲，就如同前一陣子台灣雞蛋價格高漲，農委會說要大家改買鴨蛋一樣，對房價縱使有影響，但也是隔靴搔癢，不切實際。

陳碧源強調，居住正義如果只是談租屋或執行租屋政策，一直說要擴大租屋市場或要求政府強化租屋政策，然後這樣說可以抑制買房市場價格，又支持政府透過向人民徵地的方式來滿足租賃市場的需求，事實上不僅是犯了「稻草人謬誤」，也侵犯人民的財產權。

文／授權載自 好房網

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