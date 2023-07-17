買房遇惡鄰好後悔 專家揭四招超前部署

千金買房，萬金買鄰，鄰居好壞影響居住的生活品質，買房該如何避開惡鄰居，專家建議可由四大方向來避免踩雷，首先最基本的就是留意周邊環境，特別是若有嫌惡設施應先排除；第二則是針對社區環境維護檢視鄰居素質，看屋時不同時段多去看幾次，尤其晚上7點大家下班後最能觀察，再來若是購買預售屋民眾，建議儘量避開單層戶數過多的社區，若是地主合建建案，則要留意地主戶是否過多或是由少數人壟斷，可能會造成管委會運作不彰的負面影響。

檢視社區周邊環境、公設維護狀況

買房最怕遇到惡鄰居，中信房屋行銷企劃部經理江龍名則建議，想避開惡鄰居，在看房時從周邊環境就要留意，像是周邊有宮廟、醫院、消防局，甚至公園綠地，恐怕就比較容易有吵雜聲，另外，雖然住家周邊有菜市場相當方便，但也可能容易有蟑螂、老鼠以及氣味較差的狀況，再來就是去看該社區google評論，都可以先排除房屋周邊的嫌惡設施。

再來，則是可以針對社區的環境維護檢視鄰居素質，江龍名則指出，首先就是到社區地下室的垃圾回收室看一看住戶是否有做資源回收或是垃圾亂丟等狀況；再來則是停車空間有沒有堆放私人物品，另外就是公設有沒有定期保養以及維護狀況，還可以看社區公告欄的宣導事項，是否有提醒住戶夜晚放低音量、禁止亂丟菸蒂、梯間禁止擺放私人物品，或是有催繳管理費的公告，甚至信箱被貼斷水斷電的封條，這些可能都是社區有惡鄰居的徵兆。

不同時段勤跑社區 先租再買最保險

最後針對自己想買的那一戶別，若想知道周邊鄰居是誰，一開始可以多向管理員打聽，或是透過房仲詢問，再來就是看屋時不同時段多去看幾次，尤其晚上7點大家下班後，以及周末時段最能觀察，可以在屋內仔細聽看看樓上有沒有小孩在跑步，也可以到廁所及陽台多停留，聞一下是否傳來菸味，以及若是社區臨大馬路，也要試試將窗戶關起來之後是否有嚴重噪音，最後則是可以嘗試是與屋主協商先承租半年，之後若住得沒問題，再買下來。

看社區公告欄的宣導事項，這些可能都是社區有惡鄰居的徵兆。 圖／591房屋交易網

應避免大型社區、地主戶多建案

不過若是想買的物件是預售屋，在沒辦法得知鄰居是誰的情況下，百億房產教練Renba表示，若民眾是購買戶數較多的大型社區，萬一管委會運作不彰，又碰上套房或租客較多的社區，住戶水準容易參差不齊，造成社區出入複雜，讓你碰上惡鄰居機率大增；此外，單層戶數太多或多棟相連的社區，也容易產生噪音共震的情形。

最後還得留意一種狀況，就是若是該建案是地主合建，須了解地主戶有多少，萬一社區都是地主戶家族或被少數人壟斷，那該社區不僅管委會有可能會被少數人壟斷，產生「多數決定少數」現象，若是地主素質不好，更有可能讓社區居住品質大幅下降，這點千萬要特別注意。

買房避開惡鄰居觀察重點。圖／591房屋交易網

Tips:

面對惡鄰，很多民眾常會搬出所謂的「惡鄰條款」，也就是《公寓大廈管理條列》第22規定，管委會可透過區分所有權人會議之決議，讓惡鄰居搬出社區。不過事實專家指出要成功動用「惡鄰條款」，尤其實務上礙於舉證等情形，要成功機率非常低。一般來說，除非是在社區內有放火、吸毒、喧囂、恐嚇鄰居等嚴峻狀況且經管委會勸導仍不改善，管委會才能依區權會決議訴請法院強制該住戶遷離，若是常見噪音、二手煙、甚至是鞋櫃擺放雜亂等情形，除非情節真的嚴重，不然很難成功適用本條文。

文／授權載自 591房屋交易網

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