新青安40年房貸太誘人！他看上新北「這重劃區」　網狂搖頭曝2悲劇

房價貴桑桑，但是人生第一間房還是得精挑細選適合自己的才行。日前就有首購族透露被新青安40年房貸吸引而有了買房的想法，不過網友們認為他的找房方式仍有待加強。

一名首購族網友在PTT上表示，看到新青安40年房貸方案後決定慢慢學習看房，打算買房自住，自備款約200多萬，因此心中預算大約為1200萬至1300萬。目前他將目標鎖定在新北三重的二重重劃區右岸，目前無車位需求、坪數落在16至20坪的2房。

而他也分享近期在該區看到的第一間房，是15層樓的預售屋社區，共有2棟，一層戶數分別為12戶和11戶。至於他看的是12戶那棟，電梯設置僅2部，「這電梯戶數比似乎很悲劇」；格局為長方形格局，一面採光造成暗廳明房；此外，該物件一定配有車位，加上去後總價約1250萬。他認為似乎只有預算符合標準，剩下的缺點不知道如何取捨，因此想問意見。

貼文曝光後，網友們以預算及格局兩大致命傷勸退原PO，「買15年中古屋吧。預售太貴負擔不起」、「洲子洋可以看看，壓力不會這麼大」、「看看總價便宜一些的中古屋」、「覺得明廳很重要！是我不會買」、「這暗房母湯哦，給傭人住還行」、「單面採光還開在短邊就是悲劇而已，但沒預算還想住新房也是只能妥協靠裝潢來補缺點了」。

也有過來人指出，「三重人最近也在看右岸路過，這個單價&總價，你看的建案應該離捷運站有段距離，期待住幾年會漲主觀上不實際，你的預算在重劃區只能找中古屋，要兩房室內至少14p以上，或是建議找市區會比右岸便宜些」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該民眾於當地若考慮的是新屋小宅，平均單價都在6字頭，出手確實在行情範圍，雖然目前當地地貌難以宜居論斷，不過未來有公家機關進駐，加上媒體總部，以及區域大型建案帶來的居住人潮，有助於改變眼下環境，亦有租屋市場，可有相關效益，新房的電梯小宅租屋，投報率推估來到2-2.5％。

陳炳辰說，不確定其考量的物件是否有挑高，否則若未扣公設為17坪，隔兩房則有點限制居住空間，但包括像是隔局或採光，小宅套房確實有侷限性，高房價下難以避免，惟明年市場預期房市走出谷底，低總小宅套房依舊吃香，有其發展性，加上青安貸款利率下修比市場為低，還可看看預售屋有沒有低首付方案，寬裕資金運用，就這些方面而言倒有出手理由。

至於他處的低總小宅，陳炳辰認為，若要就其三重的地緣性，仁義重劃區也有類似大案推出，要買回台北市的話也有機會，除了蛋白區塊外，大安、中山、松山也有零星低價案，如附中仁、三創爵鼎、勝輝馥敦等，若地段機能強、物件有發展，還有助於貸款，又是這類物件可留意之處。

文／授權載自 好房網

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