等繼承不買房子...10年級生「小確幸」慘淪賠錢貨？內行曝3點：顛覆你想像

去年上半年全台空屋率達9.52％，創近3年新高。台灣面臨少子化、高齡化危機，現今普遍民眾所得跟不上房價漲幅，2023年整年將延續2022年態勢萎縮，房市買氣明顯差很多；有網友好奇10年級生未來都有房子繼承，那是否演變成沒有人需要租房買房，反造成債留子孫的現象？

PTT一名網友以題為「十年級都有得繼承，房子要租誰賣誰」發文感嘆，現今房價漲到天空，買房幾乎是遙不可及，身為7、8年級生的他，成家後不想等繼承房產，在新北又買了一間大樓，之後生小孩還要再買一間；反觀身邊9、10年級的晚輩，幾乎有房能繼承，即使買不起也租不起，日子還是能過，反而是我們這一輩的投資房，在我們往生之後留給他們，到時候會不會找不到租客或買家，每年背負龐大的稅額。

貼文曝光後掀起討論，有人認為全面開放外籍人士來台或許就能解決供過於求，「租給外勞啊，少子化就是開放外勞大軍補人力」、「看有沒有開放移民，機率很高啦」、「你去問問年輕人想不想住老屋」、「台北老房子等到10年級生能繼承，沒都更的應該都變成廢墟了」、「看看台灣家庭戶數還是正成長，戶數人口卻減少，就知道還是往小家庭的方向走」。

房仲業者則分析，現在首購平均年齡35～40歲，購屋平均年齡為40幾，也就是說，隨著房價高這些「硬需求」買家年齡還會繼續攀升，因此，當你要做用到10年級生的時候，已經不只是20年後；加上近年台灣少子化衝擊勞動力，早就開放大量外來人，到時候自住不買，你賣給包租公就好，一定也是爽爽掃房。

統計去年（2022）Q3全國設有戶籍宅數約736.98萬宅，其中每宅平均人口數約3.15人；進一步分析人口數分布現況，一人一宅高達201.9萬宅，占27.4％；兩人一宅141.94萬宅，約19.26％；另外，三人一宅僅133.1萬宅，占比18.06％。

經營房產投資頻道的網紅「買房阿元」在影片中分析，等繼承不買房子可能跟你想的差很多，主要3原因的共同前提為台人平均壽命。一、繼承到的房子屋齡超老，反而要砸大錢大改。舉例來說，30歲的你正煩惱要不要繼承爸媽現在屋齡超過40、50年的房子，若如願以償，屆時屋齡70年，你可能根本沒有整理的價值；第二、等到繼承已經60歲以上。國人平均壽命逐年提升，內政部公布最新數據為80.86歲，屆時父母離世，自己可能也步入中老年；第三、老了還在租房子，「無殼老蝸牛」光想就晚景淒涼。

文／授權載自 好房網

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