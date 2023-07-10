自備500萬、貸15年還被嫌！資深行員曝難為　「如何說故事」是好貸關鍵

總算存到一筆買房基金，後續向銀行申貸額度及利率至關重要，可減輕每月還款壓力。近日一名女網友自備款500萬，想申貸15年卻遭銀行刁難，資深行員表示，其實有法可解，同時行員也會判斷真實性。

一名職業是美甲師的網友在《買房知識家 A你的Q》中提問，因職業性質屬於到府服務，偶爾與外面工作室作短期配合，所以無薪資證明。為了買房，頭期款準備500萬，家人部分贊助，另有其他戶頭金額約200萬，首購族的她找農會申貸，匯率2.05％、15年限，但農會質疑她還款能力，表示需要內部開會討論，讓她非常煩惱。

其他人建議她，「妳要不要先做一陣子金流，每個月固定一個日期存固定的金額進去然後不要領，做一陣子（1年多）讓銀行知道妳有固定金流會進來？現在就要買就多問幾間」、「銀行想知道的不是妳現在戶頭裡有多少錢，要跟別人調錢放銀行很容易，而是妳有沒有能力證明每個月固定還款，還個20年以上」、「因為自營商的信用分數很低」、「找有工作證明的2等親做保人吧」。

針對無薪轉紀錄的職業，擁有10年資深房貸、估價行員經驗的陳浩倫，在House123執行長邱愛莉的節目中建議，可每月固定時間點，定期存入所收到的現金，藉此留下紀錄去證實收入。

但也因此有人利用此方法，存入較高的金額，讓收入比較好看，以利好申貸，對此陳浩倫表示，事實上銀行會判斷「說故事的真實性」，也就是你的薪資與公司資本額相對應是否合理？以及存摺總額是否穩定？會不會存入幾日後又提領出來，若是存摺常歸零，或剩餘金額都在低水位是很好分辨的。

另外，即使是收現職業的薪資袋、薪資證明、薪資條，都建議一併提供給銀行判斷；其他如定存、活存、股票、基金、保險等也盡可能提供，可做為財力證明，代表你是有在做儲蓄投資規劃的人。

文／授權載自 好房網

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