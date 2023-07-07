沒成交量、價是假的 他揭七都預售實登竟有「驚人發現」！

2022年第一季開始央行連續升息、政府打炒房政策發酵、政經情勢較動盪…等因素影響，導致房市買氣逐漸下滑，預售屋因《平均地權條例》修法也多少受衝擊；很多民眾好奇，目前房市好不好？真的還有人在買房？熟悉全國各區房市的寶麟廣告副總經理管清智指出，觀察去年1月至今（2023）年4月的六都及新竹地區預售屋實價登錄統計，可以發現有滿驚人的變化。

房市常說「量價關係」，管清智表示，「有量才會有價，若沒量，價是假的」！所謂的量，指的是成交量；觀察2022年1月到今年4月份，六都及新竹地區的逐月預售屋實登資料，會發現今年4月份的成交量，竟然創下一年多來第二高，僅次於去年3月的7,010戶。

管清智說，從今年4月六都、新竹地區的預售屋實登資料可看出，4月六都與新竹地區預售屋成交量達6,351戶，是今年以來最高，與去年相比，也僅次於去年3月的7,010戶。

管清智分析，去年的第二季可說是這波房市循環量價的最高點，因為多次升息的趨勢而導致「量縮價撐」，可以觀察到2022年上半年，六都、新竹地區的每月預售屋交易量共落在5、6千戶，下半年就下滑為每月平均在4千多戶，11月分更僅有3,500多戶成交量。

不過有趣的是，今年4月份六都及新竹地區的預售屋交易量達到6,351戶，是今年最高量，也是這一年多來的次高表現，似乎可嗅到預售屋買氣有些上來？管清智認為，在高通膨的時代，房地產更是可抗通膨及保值的資產，尤其預售屋因為成本上升關係、房價不易降，供給方在價格上會更有底氣，而自住方仍持續有購屋需求，尤其地段佳、產品力強、機能優的區域，房價有所支撐，若需求又大，更帶動區域房市熱絡。

管清智指出， 從今年以來到4月的六都+新竹地區的預售屋交易量統計，預期六月份的交易量數據可能將更火熱，很有機會創下近兩年的新高點；他分享說，高通膨下，房地產是不少人置產的最愛，近期就有一位資歷很深的理專朋友就說，過去十年，房地產仍是最笨、最有效率的理財標的。

文／授權載自 好房網



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