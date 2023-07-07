7/1新制「殺向房市」達人曝：2類可布局

2023年第二季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查的總平均指數為100.43點，季跌2.76點。本次調查中，辦公室、店面兩項指標下降，總體經濟、土地開發與旅館三項指標上升，專家也評析，雖然平均地權條例修正案上路，但危老與都更的投資機會，仍值得評估與投入。

調查顯示，店面「偏向保守」，總體經濟環境、土地開發和旅館「偏向樂觀」。在不計旅館的信心指數下，信心最高的指標為「土地開發」，較前一季上升0.46點；信心居次的指標為「總體經濟環境」，上升5.95點。至於「旅館」的投資信心，則較前一季上升6.93點「偏向樂觀」。

而全台三大都會的土地開發信心指數，僅中部地區呈上升趨勢，其餘二地區皆下跌，包括南部地區信心指數，較前一季下跌0.71點；北部地區信心指數也下跌0.78點。

主持這項調查的政大地政系教授林左裕指出，本季之總體經濟信心指數由上季的保守回升至樂觀，反映出美國通貨膨脹率已自去年之最高點的超過8％，下跌至本季的5％，預期未來升息壓力將可紓解。

CCIM台灣不動產投資協會理事長林知延指出，本季三項指標呈現上升，其中，總體經濟信心指數較上一季增加6％，也受到美國不論CPI或PCE等通膨指標方面皆呈現穩定下降的影響，預期未來升息已接近目標。

依照最新公布的美國國家建築開發業協會（NAHB）HMI指數，上漲5點收55點，已呈現連續6個月收高，就房貸利率以及建商和開發商貸款融資成本而言，聯準會接近貨幣緊縮週期尾聲，對未來的市況來說也是個好消息。

CCIM投資師暨瑞普萊坊副總經理吳紘緒指出，政策面因平均地權條例及央行信用管制陸續推出，中部地區房市在整體成交量表現呈現萎縮現象，但中部地區產業鏈發展完整，加上重大建設與產業園區陸續推出，仍吸引土地開發商持續投資的意願。

CCIM台灣不動產投資協會副理事長、律師謝昆峯指出，本季旅館指標表現最為突出，旅館業經歷了疫情的嚴峻考驗，本季投資信心的上升反映了社會上看好旅遊市場的榮景，而著名飯店進行危老都更後，對未來供需上的變化值得繼續觀察。

另外，土地開發指標雖些微上升，從發展軌跡分析本季仍處在相對低點，顯示觀望氣氛濃厚，在新修正平均地權條例即將上路的前夕，利空出盡抑或持續低迷，端視政府實際執行上的管制密度與落實程度而定。

不過，謝昆峯認為，危老都更實際上仍然是社會關注的議題，特別是都市更新議題，以目前政府用公辦都更為手段來落實地區再生為例，可視為政府對於都市更新政策的關注與支持，如果有相關投資機會仍值得繼續評估與投入。

文／授權載自 好房網



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