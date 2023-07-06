等得到房價跌？「2區塊」修正大不同！顏炳立：「這手段」斷買氣　

力道可說猛烈的《平均地權條例》修法正式在今（2023）年7月1日上路，限制預售屋換約、私法人買房採許可制等，加上央行縮金流，諸多政策都衝擊房地產市場！戴德梁行董事總經理顏炳立認為，這次《平均地權條例》修法打炒房斷了房市買氣，且買賣雙方還是在「拔河中」，預期今年全年交易量落在25、26萬棟左右，超漲蛋白區房價下修1成是可預期的。

顏炳立指出，《平均地權條例》修法斷了豪宅、預售屋、商用不動產、土地等買氣，整個交易量也確實是縮了，政府打炒房是要因為到市場過熱了、所以出手，但又不能讓市場失溫 ，因此精準調控，而不影響首購自住族群，房市會朝向「軟著陸、收斂，炒作客、投機客被掃掉」；至於青年安心成加購屋貸款再祭出利多，也許會增加些許買氣，但整體來看，今年「大勢已去」，買氣差、量起不來。

顏炳立表示，今年第一季買方仍在觀望，買賣雙方在拔河，因此第一季量縮得較嚴重，到第二季來看，買賣雙方還是在「拔河中」，因此估計下半年整體房市依然不樂觀，「房價緩跌、量縮格局」 會持續下去，最起碼達三、五年，就是等量、等價、等買氣，價合理修正才會見量。

而房價下跌又是怎樣的走勢？顏炳立分析，目前住宅市場成交量低迷，量必須用價來換，因為拋售壓力未到、所以價跌不大；他預估這幾年超漲的蛋白區，房價1年將會下修1成，蛋黃區則攤分3～5年下修10％，但地段優質又土地面積大、產品規劃好的蛋黃區產品，則房價支撐性強，不太會降。

今年交易量部分，顏炳立指出，預估落在25、26萬棟左右，2016年為24.5萬棟，若今年比2016年還低就不妙，之後如果維持每年25、26萬棟成常態，也非壞事，代表房市回歸到自住剛需市場，也比較健康。

顏炳立表示，今年下半年店面市場租金緩跌、承租復甦，但買方不追價，價降20％才可見買盤；2023年市區商務旅館市場改變經營策略，投資者會看土地價值再利用，郊區飯店降價求售會增多、價降10％才會見量；而六都地段好，且面積大的商、住、工的土地，量、價、買氣都會收斂，價跌10％才見量；另外土地需求變緩，合建都更土地會轉趨活躍。

至於豪宅則是「有錢人的收藏品」，顏炳立說，豪宅可抗通膨、資金避險，但量、價、買氣受到《平均地權條例》影響，都會收斂 ，價不再創高，價穩、去化時間長。

文／授權載自 好房網



延伸閱讀

「這種區域」房價掉得快！專家：支撐因素太薄弱

急遽萎縮！今年交易量恐現「慘況」 央行限貸令首當其衝「這族群」

「這時」進場好過明年坐地起價？專家曝：房市沒有任何回溫可能

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》