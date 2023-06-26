板模爸一句「現買被割韭菜」萌生放棄下斡…專家剖析形勢：越晚越不妙

何時買房才好？每每是無殼族最關切且必問的議題，日前有名女網友打算下斡一間房，但被身為板模師傅的爸爸得知後勸阻，引發眾人熱烈討論。

該位女網友指出，爸爸是一名板模師傅，知曉她近期看房後，給予「再緩緩」的建議，理由是「爸爸自己在做，最清楚（房地產）不過了，現在買就是被割韭菜，後年再買」。她原先覺得有間不錯想下斡旋的房子，因為爸爸這番話，讓她萌生放棄今年買房。

其他網友也分享自身看法，「自己評估看看是否有剛需吧」、「基本上有喜歡、價格負擔的起就出手，但不要昏頭腦衝，根據自己的需求評分，你壓根不會猶豫要不要買」、「如果覺得考慮的地點不會跌頂多平盤的話，現在買絕對比較合理」、「除非有重大災難不然我覺得不要想著要買多低價，不要買在高點就好。搞不好明年總統選完通通給你漲回來」、「好物件跟好地點，錯過就難再，未來的事誰也說不準，若選擇聽話，就再一年內多觀察實登，但也要帶著沒有後悔藥的心理準備」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，現在整體市場一致看好明年選後利空出盡，信心有助房價走漲，要是越拖越晚，賣方也會在價格上愈趨堅守，因此目前還有一些升息餘波盪漾，平均地權條例、大選結果、政經局勢的不確定性，加上房市也確實疲弱，都有利買方市場。即使沒有反映出明顯跌價，也算近年難得的以盤代跌，加上現在沒有漲價條件，仍可買在符合區域行情的價位。

品嘉建設、尚禹營造創辦人胡偉良認為，房地產是個週期性產業，分成蕭條、復甦、繁榮、衰退四階段，一輪運行下來約10年，蕭條與衰退時期是買方入手好時機，但每一階段劃分難精準掌握，當中夾雜許多政策干預和管制措施，整體拉長時間來看，上漲之勢仍非常明顯。

胡偉良建議，這時候要看你是不是剛需，「實剛需」還「虛剛需」？實剛需是不管市場冷熱都得買，特別是跌的時候，也是照樣出手，恰恰此時市場風險低、泡沫少，反而更安全。虛剛需則是內心懼怕之後買不起，或想趁機賺一票，自我催生成剛需而主動入場，使對價格漲跌關注和接受度比第一種嚴重，面臨的風險大上許多。

文／授權載自 好房網

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