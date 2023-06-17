比大樓更好住？全新華廈暗藏3致命傷　網：整個爛掉

一般來說華廈公設比低於大樓，卻又比公寓多了電梯更方便，被不少人視為是集合大樓與公寓優點的理想房子。不過一名網友挑選購屋物件時，在全新華廈與18年老社區大樓之間難以抉擇，兩屋條件攤開來，全新華廈竟然遭網友狂打槍。

原PO在PTT上發文，表示最近看房時發現兩個物件，其中一個是總價約1900萬、33.25坪、公設39％、塔式車位的全新華廈。另一個則是總價約2100萬、權狀39.12坪、主建物+陽台18.5坪、增建3坪多、坡平車位的18年中古大樓頂樓。

原PO評估兩物件優缺點，華廈包括一層一戶、廁所內都戶戶開窗，有二工增建多了2坪室內空間，加上梯廳自己使用等於又多幾坪，管理費低，附近生活機能也不錯，距離捷運8-10分鐘，但缺點是塔式車位、沒有代收垃圾、包裹。

中古大樓優點則是管理嚴謹的社區、公設豐富有泳池健身房閱覽室、走路到捷運站只要5分鐘、附近生活機能佳，管理費雖較華廈高，但仍比周邊行情要低，然而缺點除了屋齡老，還有疑似漏水，交屋後勢必整間要打掉重新裝潢。考量自己6年後打算換屋，是否該買總價較低又新的華廈？

令人意外的是，原PO所列出的華廈優點「一層一戶、管理費低」，卻反成為網友們眼中的致命傷，紛紛指出：「戶數少的華廈，通常年紀大了就一堆待修」、「戶數少就只是有電梯的公寓而已，而且修繕維護更貴」、「小基地戶數少的建案不建議」、「想想看老大樓的問題，你新華廈十幾二十年後一樣會發生，到時候管理不善可能連電梯都沒辦法更新。社區管理好不好很重要」、「不要華廈。老華廈整個爛掉」，再加上該建案又是機械車位，管理費低的情況下未來修繕真的堪慮。

網友們也指出，該建案雖然是華廈，公設比卻驚人的高，華廈優勢幾乎不存在，而每坪單價近60萬元，卻還是得追垃圾車，也是一大缺陷。即使現階段有管理費低的優點，未來也可能被迫調高，否則難以養活整棟樓的保全、維護、清潔。不如選擇中古大樓，直言：「大樓的缺點大都用錢可以解決。離捷運近、坡平車位、室內空間和地點才是重點」。

文／授權載自 好房網

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