央行中止連5升！新一波房市管制出手　「8縣市」第2戶房貸最高成數7成

我國央行從去年至今（2023）年3月底累計升息3碼（0.75％），美國14日聯準會宣布暫停升息，而15日第二季台灣央行理監事會議後，央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2％，並考量到整體經濟情勢，此次維持政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策的累積效果及其影響，將有助於整體經濟金融穩健發展。另外央行再次祭出新一波選擇性信用管制措施，新增規範自然人於六都及新竹地區的第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，自今年6月16日起實施。

央行表示，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％及4.125％；未來本行將持續關注國內緊縮貨幣政策的實施成效、主要經濟體緊縮貨幣政策的外溢效應，對國內經濟金融的影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定。

央行指出，綜合國內外經濟金融情勢，考量今年下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2％；此外，國際經濟前景面臨諸多不確定性，今年國內產出缺口轉呈負值，國內經濟成長放緩大於先前預測。在央行已連續5次調升政策利率及2度調升存款準備率下，理事會認為本次維持政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策的累積效果及其影響，將有助於整體經濟金融穩健發展。

央行預估今年下半年經濟成長率將高於上半年，全年經濟成長率預測值為1.72％，低於3月預測值2.21％。今年3月以來，隨蔬果等食物類價格漲幅趨緩，以及油料費走低，消費者物價指數（CPI）年增率持續去年下半年以來的緩降趨勢，至今年5月為2.02％；不含蔬果及能源的核心CPI年增率則為2.57％，回降速度較緩，主因國內疫後生活正常化，餐飲及旅宿服務供不應求致價格上揚。今年1至5月平均CPI年增率為2.44％，核心CPI年增率則為2.68％。

展望下半年，央行預期原油等原物料價格較去年為低，國內相關進口物價回降，商品類價格續呈回軟；而娛樂服務價格走高，加上食材與人力等成本上揚，推升外食價格，致服務類價格居高。央行預估下半年通膨率續緩步回降，全年CPI及核心CPI年增率預測值分別為2.24％、2.38％，低於去年的2.95％、2.61％。國際大宗商品與國內服務類價格走勢，以及天候因素，將可能影響下半年國內通膨發展。

至於選擇性信用管制部分，央行從2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，有助銀行降低不動產授信風險，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長持續走緩，不動產貸款逾放比率維持低檔；不過央行指出，全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，加上今年第1季自然人新申貸第2筆購屋貸款人數及占比均較上一季增加，以及自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款的平均貸款成數居高且持續上升。為持續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，此次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，新增規範自然人六都及新竹地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，從今年6月16日起實施。

央行表示，政府相關部會持續落實「健全房地產市場方案」，完善相關制度與措施，預期效果將持續發酵。未來央行將持續關注不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，並檢視管制措施執行成效，適時調整相關措施內容。

央行這次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，新增規範自然人六都及新竹地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成。圖／央行提供

中央大學經濟系教授吳大任指出，我國出口已連續9個月衰退，整體經濟表現不太優，企業獲利下降，若持續升息，將增加企業的壓力與負擔，因為許多企業都會向銀行貸款融資，額度都不小，升息可能壓跨企業、形成系統性風險。另外升息也會造成一般家庭支出增加，房貸、車貸的財務壓力更大，就會排擠到國內消費力及內需，將更衝擊經濟表現，這與目前政府希望強化國內消費力與內需的政策恐怕也會牴觸，政府不會樂見。 央行在考量整體情勢之下，這次不升息是可預期的。

文／授權載自 好房網

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