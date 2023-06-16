賣房賺800萬「向老媽買房」免贈與稅、再退稅25萬　專家曝手法

賣掉一間房子，手上有近800萬元的閒錢，該買股票、外幣、基金或定存呢？其實把「重購退稅」當作投資獲利，也是一種方式。資深代書舉出實例，兒子賣房賺到錢，買下媽媽的房子，這樣的二親等買房不僅免贈與稅，也可適用重購退稅。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，個案實例是，兒子民國112年剛剛賣掉一間公寓，由於是105年前取得的房屋，沒有房地合一稅的困擾，只要繳納土地增值稅就好，但因持有期間近10年，所以繳納近25萬元的土地增值稅，扣除相關費用後，約有一筆800萬元的資金存入了帳戶。

兒子沒有去買股票，也沒有去買基金，而是用這筆錢向媽媽買了名下的房屋，因為是2年內的重購自用住宅，且購買的土地現值大於出售的土地現值，所以近25萬元土地可申請重購退稅，但是5年內這間房子只能自用，不能出租、營業或是出售，否則重購退稅會被追回。

鄭文在說，一般二親等的買賣案件，最難舉證的是金流，所謂「舉證之所在，敗訴之所在」，而利用剛賣屋後的期間辦理，因為可檢附原出售房屋的買賣契約書及當時的金流，擲地有聲，國稅局要否准都難。

該案件不僅向母親買房屋免贈與稅之外，還可以退還已經繳納的25萬元土地增值稅，真是天大的好消息。他說，該案件是舊制所得稅，沒有高額的房地合一稅必須繳納，若是105年新制後買進的房屋，除了土地增值稅，還有房地合一稅皆可辦理重購退稅，想必是槓上開花。

文／授權載自 好房網

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