總統大選後房價降一波？　專家驚吐：選前「這種房」賣壓大議價空間更多

明年初就要迎接總統大選了！面對諸多的不確定因素，不少民眾猶豫到底該在選前還是選後買房比較划算？專家認為，目前整體市場一致看好明年選後利空出盡，信心有助房價走漲，要是越拖越晚，賣方恐怕會在價格上愈趨堅守。

日前一名網友在房產論壇上討論最佳的買房時機點，掀起網友們熱烈討論，不少人認為選舉將至，讓很多觀望已久的民眾想出手又怕時間點不對，但又害怕大選後會掀起一波房價變動，這名原po表示，目前規劃在台北定居，因此近期開始積極看房，但最近看網路上很多人討論總統大選會左右房價，好像選舉時期房價會凍漲，因此到底要在哪個時段買房會比較適合？

文章曝光後，掀起網友熱議，「買台北當然就不用等了，台北只有貴跟很貴兩種」、「自住負擔的起就買，管他漲跌，等到漲了就要辛苦追價了」、「老話一句，房子漲了是你賺到，房子跌了你還有房，最怕是你沒有房，未來漲幅那些喊跌的人不會幫你補差額的」、「選後再買原因是，政府目前還在刻意壓通膨數據，油電補助與國營事業的債務問題未解、美國長期高利率以目前看來不太會變、碳稅問題會加重物價上漲、經驗來說，政黨輪替後通常都很慘，2000年的網路泡沫、2008年的金融海嘯、2016年的利息上升」、「建議房市還是趁這一兩年買，未來只會高不會低，現階段也好談到較好的貸款利率」、「歷史紀錄來看，總統大選前習慣觀望，選後就一股腦兒的進場，造成房價推升，選前跟建商砍刀，通常比較軟」。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，現在整體市場一致看好明年選後利空出盡，信心有助房價走漲，要是越拖越晚，賣方也會在價格上愈趨堅守，因此像是目前還有一些升息餘波盪漾，平均地權條例、大選結果、政經局勢的不確定性，加上房市亦確實疲弱，都有利買方市場。

陳炳辰建議，即便整體市場反映出沒有明確跌價，也算近年難得的以盤代跌狀況，可挑選重劃區核心地帶的外圍，或是二三線的區域，在價格上本屬親民，但現階段也沒有漲價的條件，仍可買在符合區域行情的價位。

另外如果是換屋族，則能在中坪數的物件上琢磨，不論市區或重劃區都因市況不佳，這類產品總價稍高而有賣壓，會比起小宅更有價格討論空間。至於選後的狀況，陳炳辰說，除了大選結果明朗，明年可望升息暫歇，以及市場應已對於房市調控適應等有利於房市復甦的因素外，不論誰當選，勢必都有意在經濟面向上有一番作為， 包括房地產在內的各項投資產品，應都可望受惠，屆時自然有房價走升的空間，不利買方市場。

文／授權載自 好房網

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