價格沒差太多！建商有大有小怎麼選房？網看「這前提」評：賠上10年人生

買房這條漫漫長路，建商評價、物件本身、地段等可能都納入考量，但往往百密必有一疏。有網友目前正在評估兩個物件，一個是中階建商負責的裸屋；另一則是前段班建商推出已簡單裝潢過的物件，值得注意是地點位在新興重劃區內，因此苦惱該如何選擇。

原PO在臉書社團「買房知識家A你的Q」發文，稱兩物件成交價加上裝潢總成本其實差不多，主要是自住用，所以短期5至10年不會換屋。A物件毛胚屋周圍機能很不錯，快速道路迅速連結百貨公司，不過是中階建商所蓋；B物件則是頂尖建商，建案已簡單裝潢過，唯一疑慮是坐落在新興重劃區內，目前還沒有大型公共設施。

貼文曝光後，引來兩派網友爭相給想法，選擇裸屋的房仲認為「有重大建設以及成熟商圈的優先考慮就對了」、「地段還是買房的王道」另一派則不以為意，稱「知名建設公司蓋出來的房子在買賣的時候都會比較有優勢，建商不是白癡，他們不會在一塊毫無發展潛力的重劃區蓋房子，雖然這些潛在優勢可能也要3、5年，甚至10年才會出現，但如果是自住就真的沒差」

還有人單憑機能面分析，「單身或是家有老小就選A，因為老了更會需要方便的生活，已經發展起來的區域就算已經定型，也還是方便生活。B則是給頂客族或是年輕夫妻，花得起時間等待當地建設發展起來，進出就是自己不停騎車開車這樣」。

重劃區這個名詞隨都市更新在全台各地已不足為奇，房價較低、環境品質優於舊市區是主要誘因，將細碎畸零地重新打造，使得重劃區街道整齊、棟距較大，交通建設更是直達市區，近年吸引大型企業進駐，發展成為商圈；消基會董事暨房委會委員張欣民曾指出，買房選在重劃區其實有利有弊，新的重劃區要步入穩定，通常得經過至少7～8年的循環時間，才會逐漸成熟穩定，因此這期間房價的起伏會很大。建議民眾，真要選擇重劃區鎖定鄰近舊市區，不僅可以彌補交通不便及生活機能的缺點，也不用花多餘時間苦苦等待區域內商圈成熟。

品嘉建設創辦人胡偉良則表示，建商好壞將是影響建案瑕疵大小、建材、售後服務等關鍵，好建商基本上就是品牌建商，會注重自己的商譽、信用，但未必是上市櫃建商或大建商。很多建商看來規模很大、營業額很高，但並不是因為房子蓋得很好，多半是因為它們賣的房價相對便宜，在台灣「便宜貨永遠有市場、有追隨者」，這是窮人心態。

文／授權載自 好房網

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