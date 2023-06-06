買方樂了！高雄預售屋價竟跟中古屋差不多？一線專家揭內幕

在央行持續升息、政府打炒房出手、景氣下行等因素下，房市也遭受衝擊、買氣下滑。這幾年高雄因諸多建設、台積電設廠議題推升房市熱，不少區域房價明顯上漲，但如今隨著房市趨緩，買氣也較為冷靜，不過卻有一個特殊現象值得注意；永慶不動產高雄巨蛋圓盛加盟店陳秋妮店東表示，目前高雄預售屋的交易量確實大減，不過卻有預售屋價格幾乎與中古大樓差不多，吸引買方出手。

高雄現在的預售案的確不好，從今年過完年到現在出現有預售案「滯銷」的情形，因為《平均地權條例》修法趕跑投資客，打炒房政策持續發酵，加上房價已太高、自住民眾又買不起，導致預售市場冷卻，一些業者推出促銷、優付方案來吸客。

雖然整體買氣不太好，但還是有例外；陳秋妮指出，像是高雄鼓山美術館特區有屋齡約15年的大樓、2房+平面車位的產品成交單價落在30萬～32萬元左右，而鄰近區域預計今年第三季完工交屋的預售案，2房+平面車位的產品開價也與中古大樓寄馬差不多、約30萬元出頭，就會明顯吸引較多買方上門賞屋、購置。

陳秋妮觀察說，與2021年、2022年上半年比較，現在高雄的預售屋交易量確實大減許多，加上缺工、營建成本上升，不少案子的工期都拉長，又碰上《平均地權條例》修法效應，都會讓買方對預售屋卻步。不過若是有預售案確定今年會完工交屋的，自住買方的心理會更安心，若又符合買方自身預算，那就會增添案場買氣。

陳秋妮指出，在政府打炒房、出手管控預售屋的情形下，現在不少建商都會在契約明訂「禁止換約」，或頂多只能換約一次，政策推出調控房市，確實會讓市場比較安定；此外，不少年輕及首購自住買方，看到現在預售屋普遍價格頗高，就會鎖定總價較可負擔的中古大樓2房或3房加車位產品，可實際使用坪數也比新大樓及預售屋多。

文／授權載自 好房網

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