機械車位故障被迫停外面...「管理費照付」住戶全氣炸　專家點關鍵：完全合理

停車位已是買房重要配備，近年機械式停車位使用率提升，卻屢傳驚魂意外，對於買家來說心生畏懼，許多人寧可選擇坡道平面，保障愛車及人身安全。日前有網友遇到自家社區的機械式停車位故障，住戶被迫外租停車就算了，原本的管理費照樣上繳，懷疑管委會在這部分疑似過失，不知道該如何求償？

原PO在房產論壇《Mobile01》發文描述，社區機械車位保養是管委會和廠商簽約的，平時沒有確實保養，未檢查機台水平出問題，造成立柱軌道變形而遭停用，以致住戶需承擔額外損失，像是外租車位還要繳交停車管理費。還提到，住戶有請管委會要求廠商針對保養等問題說明，起初管委會竟然拒絕，後續等廠商來保養其他機械車位時，管委會的委員順便就和廠商交流，廠商回答住戶並非專業人士，就是不肯針對問題點說明，困擾該怎麼辦呢？

貼文曝光後，引來內行網友表示，「額外衍生出來的費用，都保留收據，最後都能拿出來談。你付費給管委會，管委會找廠商來保養，如果廠商在保養過程中或是住戶在使用中發現異常，應立即告知管委會，釐清責任。」、「你直接找廠商賠償就好，管委會只是代你委託廠商保養，管委會是和你同一邊的，不要把夥伴當敵人，廠商不賠你就只能上法院民事賠償」、「管委會是自己人阿，應該換個說法，請管委會幫忙連絡廠商開協調會吧」、「機械車位是你的財產，損壞沒道理你不能告廠商」

還有一派則是大力否定機械式車位，稱「不管怎麼樣，絕對不要買機械車位就對了」、「機械車位就是寧願沒有，其他人要買就讓給他吧」。

景文物業管理機構董事長郭紀子表示，要檢視管理委員會與廠商之間的「契約」，如果確實是廠商疏失造成，應該可以向廠商提出民事求償，契約當事人通常會是管理委員會代表區分所有權人，所以應該由管理委員會提出損害賠償之請求；然而，不能因為廠商服務品質有瑕疵而拒絕繳納管理費，就像你不會因為大樓清潔不乾淨而拒繳，管理費是依據大樓的「規約」所承擔的義務，關係人是住戶與管理委員會，與廠商無涉。

管委會的全稱為「管理委員會」，代表所有權人管理其財產，據內政部營建署公告《公寓大廈管理條例》明定管委會的組成最少為3名，最多則無上限。主要職務像是共用或共有部分的管理維護、協調解決住戶糾紛、公寓大廈及其周圍之安全及環境維護、公共安全檢查、公共基金保管及運用。

住宅消保會顧問、創會理事長吳翃毅分析，維修保養機械車位，管委會和廠商簽有合約，建議該網友先和管委會提訴求，若管委會不於理會，則建議寄存證信函給管委會，提醒管委會幫你代位求償，若管委會還是不理你就可以提告。

文／授權載自好房網

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