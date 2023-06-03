繳2年房貸想增貸！過來人曝「3禁忌」　額度、優缺點一次看

在房貸尚未清償完成，卻急需一筆資金周轉時，比起其他借款方式，很多人會選擇房屋增貸。

日前就有網友在PTT上表示，目前自己有一間房子繳了快2年的房貸，打算等滿2年後辦增貸或轉增貸，不過沒有經驗的他想請教過來人有關增貸、轉增貸的辦理流程、辦理條件及費用等問題。

問題釣出過來人分享，「給專員鑑價，如果可以貸款他會跟你說，然後要去對保，去戶政事務所繳錢給政府，多設定一百萬，要繳一千多，然後銀行會來問你貸款要幹嘛，不能1.買房、2.還保險（我不知道為啥）、3.還別間房貸，都沒問題後就可以增貸了，以上自己經驗，但也要你的房漲，增貸利率會比房貸高一些，我自己是多0.15％，但如果你貸款出來跟他們買理財產力，利率會跟房貸差不多」。

不過也有內行人提醒，「轉貸每一間銀行內規都有一些落差，因此實際怎樣，你還是要問你想轉貸的銀行行員，直接電話問他你的條件它們轉貸會怎樣看，這是最快速簡單並且精準解決你答案的方式。每一個人條件不一樣，適合的銀行不一樣，所以問清楚比較好。你要計較細微差異的時候，你應該優先思考的是找哪家銀行。另外銀行每一段時間推的『商品』也不一樣，所以每次轉增貸都要問…無法無腦SOP一直重複」。

好房網News曾整理出有關房屋增貸的資訊，提供民眾參考。房屋增貸額度會受到房屋價值、個人信用狀況及負債比、前一筆房貸繳款情形這3因素影響。每家銀行的申貸條件和利率都不相同，建議民眾在辦理房屋增貸前先多方比較。

而房屋增貸的優點有3種，一、貸款利率低：如果原房貸繳款狀況良好，貸款人其他條件也符合銀行規定，房屋增貸利率就能和原房貸相同。二、所需費用低：房屋增貸費用和初次申請房貸差不多，包含徵信費、代書費、開辦費，沒有產生額外費用。三、還款期限長：房屋增貸年限依各銀行規定，可貸20～40年。

至於缺點也有3種，一、銀行審核嚴格：若貸款人有信用瑕疵、負債比過高、收入不明確等情況，房屋增貸就不容易審核成功。二、增貸放款額度有限：若鑑價後房屋增值空間不大，原貸款本金又還得不多，過件率恐不高；即便核貸，金額也可能不理想。三、房屋增貸利息不得列舉扣抵所得稅。

和增貸相比之下，轉貸雖然需要支出一筆相關的設定費用、塗銷費用以及違約金等等，時程也會拉的比較長一點，但是除了有機會談到更多的貸款金額和更低的貸款利率外，也能延長還款的期限，更重要的是，轉貸時新承作銀行會重新進行鑑價，如果房子有增值，就能夠增加申貸的彈性。

除了轉增貸之外，其實還有「理財型房貸」一條路可以選擇，理財型房貸是將原本已經償還的房貸本金再行利用，為按日計息，可隨借隨還，不過由於還款時機更機動、動用時才須繳息，因此利息相比一般的房貸來得更高。

文／授權載自 好房網



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