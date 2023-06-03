繳2年房貸想增貸！過來人曝「3禁忌」　額度、優缺點一次看

繳2年房貸想增貸！過來人曝「3禁忌」　額度、優缺點一次看
在房貸尚未清償完成，卻急需一筆資金周轉時，比起其他借款方式，很多人會選擇房屋增貸。示意圖／好房網News資料照

在房貸尚未清償完成，卻急需一筆資金周轉時，比起其他借款方式，很多人會選擇房屋增貸。

日前就有網友在PTT上表示，目前自己有一間房子繳了快2年的房貸，打算等滿2年後辦增貸或轉增貸，不過沒有經驗的他想請教過來人有關增貸、轉增貸的辦理流程、辦理條件及費用等問題。

問題釣出過來人分享，「給專員鑑價，如果可以貸款他會跟你說，然後要去對保，去戶政事務所繳錢給政府，多設定一百萬，要繳一千多，然後銀行會來問你貸款要幹嘛，不能1.買房、2.還保險（我不知道為啥）、3.還別間房貸，都沒問題後就可以增貸了，以上自己經驗，但也要你的房漲，增貸利率會比房貸高一些，我自己是多0.15％，但如果你貸款出來跟他們買理財產力，利率會跟房貸差不多」。

不過也有內行人提醒，「轉貸每一間銀行內規都有一些落差，因此實際怎樣，你還是要問你想轉貸的銀行行員，直接電話問他你的條件它們轉貸會怎樣看，這是最快速簡單並且精準解決你答案的方式。每一個人條件不一樣，適合的銀行不一樣，所以問清楚比較好。你要計較細微差異的時候，你應該優先思考的是找哪家銀行。另外銀行每一段時間推的『商品』也不一樣，所以每次轉增貸都要問…無法無腦SOP一直重複」。

好房網News曾整理出有關房屋增貸的資訊，提供民眾參考。房屋增貸額度會受到房屋價值個人信用狀況及負債比前一筆房貸繳款情形這3因素影響。每家銀行的申貸條件和利率都不相同，建議民眾在辦理房屋增貸前先多方比較。

而房屋增貸的優點有3種，一、貸款利率低：如果原房貸繳款狀況良好，貸款人其他條件也符合銀行規定，房屋增貸利率就能和原房貸相同。二、所需費用低：房屋增貸費用和初次申請房貸差不多，包含徵信費、代書費、開辦費，沒有產生額外費用。三、還款期限長：房屋增貸年限依各銀行規定，可貸20～40年。

至於缺點也有3種，一、銀行審核嚴格：若貸款人有信用瑕疵、負債比過高、收入不明確等情況，房屋增貸就不容易審核成功。二、增貸放款額度有限：若鑑價後房屋增值空間不大，原貸款本金又還得不多，過件率恐不高；即便核貸，金額也可能不理想。三、房屋增貸利息不得列舉扣抵所得稅

和增貸相比之下，轉貸雖然需要支出一筆相關的設定費用、塗銷費用以及違約金等等，時程也會拉的比較長一點，但是除了有機會談到更多的貸款金額和更低的貸款利率外，也能延長還款的期限，更重要的是，轉貸時新承作銀行會重新進行鑑價，如果房子有增值，就能夠增加申貸的彈性。 

除了轉增貸之外，其實還有「理財型房貸」一條路可以選擇，理財型房貸是將原本已經償還的房貸本金再行利用，為按日計息，可隨借隨還，不過由於還款時機更機動、動用時才須繳息，因此利息相比一般的房貸來得更高。

文／授權載自  好房網

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