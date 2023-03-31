房價不降、量就出不來！他曝跌10～20%機會很小

去年至今（2023）年第一季，央行連續升息5次、共升3碼，加上政府打炒房持續、金流限縮，都使得房地產熱度降溫、買氣走冷。戴德梁行董事總經理顏炳立30日受訪說，今年預期交易量還是會縮，會少於去年的31.8萬棟，若「房價不降、量就不會出來」，但想期待價下跌10～20％，機會非常小；他說，今年第一季買賣方仍在拉鋸，第二季些微鬆動，但不代表就會讓利。

2021年房市熱、交易量不錯，全年建物買賣移轉棟數為34.8萬棟、創下8年新高，但2022年明顯縮減、全年建物買賣移轉棟數為31.8萬棟，年減3萬棟。顏炳立指出，今年房市依舊不會好，全年買賣移轉棟數預期將低於去年，如果連30萬棟都沒有，代表自住、剛需民眾都退場。

對於今年的房市觀察，顏炳立表示，第一季買方仍在持續觀望，買賣雙方都在拔河，因此第一季量會縮得較嚴重；第二季會「稍鬆動」，但不代表賣方就會明顯讓利，第三季則是鬆動可能更明顯，預期第四季房價會較明顯下修。他說，自住需求買方，若看到符合自身預算及可負擔、適合自己的物件，就可以大膽出手。

顏炳立指出，《平均地權條例》修法禁止預售屋換約轉售部分，不溯及既往的定調，會減緩拋售潮，讓市場穩定些；他說，如果今年賣方仍很堅持價格，則量縮會更明顯，因為目前房市氛圍及現況，讓買方期待房價降，因此若賣方期待值還是很高，那就別指望量會出來。

他表示，土地市場交易在第一季也是減少，且在升息之下，導致像是壽險業這樣的商用不動產投資者，其最低收益率門檻拉高至2.845％，加上標的難尋，使得投資型買方縮手。他說，今年若想期待房價下跌10～20％，機會是非常小，幾乎不可能。

文／授權載自 好房網



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