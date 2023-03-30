湊到頭期160萬！夫妻列出「買房3方案」　網點關鍵：不是選擇的問題

究竟買新房還是老屋好，這是許多購屋族首先掙扎的問題，近日有對夫妻在PTT上發文詢問「買老屋出租，自租新房」可行性，引發網友們熱議。

原PO描述，最近終於湊到買房的頭期款約160萬，家庭年收約140萬，未來有計畫生小孩，目前設想三個買房方案，大家會推薦哪個？A方案為三房一車預售屋，室內22坪，總價1800萬；B方案是兩房一預售，室內16坪，1200萬；而C方案地點離家5分鐘距離，但25年三房一車的老房子，室內25坪，1000萬。

原PO表示，若直接購買預售屋，「捏到爆掉…擔心換屋成本很高」；「如果買老房子先住，之後租別人1萬8000，自己再去租新的三房物件，租金2萬6000，倒貼8000」，但遭到另一半回絕，「沒有人這麼奇怪的」。

網友們一看認為現金流太緊，原PO沒有選擇的餘地，首先，頭期款就是硬傷，「多少PR收入買多少PR房子」、「看起來25年不就最適合你嗎」、「口袋又不夠深，A、B絕不考慮」、「買新三房或二房都不能不小心有小孩，育嬰期的家庭所得馬上減少＆負現金流更嚴重，有小孩二房空間也不太夠」、「A應該是頭期款就卡關。B則是用盡洪荒之力了吧」、「這不是選不選的問題，而是你只有C的選項」。

不少人建議勿執著新房，先買中古屋自住再打算，「兩人年收140太少了，還要有小孩，1200萬是極限，建議1000萬以下」、「買C自住，等哪天口袋深度變深後再考慮換新」、「我是買中古屋然後再工作存錢，等10年後換新房」、「先求有再求好，有家庭計畫一定要多抓buffer，穩定後把舊屋增貸買新房，都比較有彈性」。

理財教母林奇芬曾表示，許多年輕人嚮往購買新房，享新建材、舒適的公設，但從房屋總價、可貸款成數、裝修費用、建商品質與社區管理、交通成本與生活機能來多方評估，中古屋可能也是不錯的選擇。

文／授權載自 好房網



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