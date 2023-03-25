「最猛凶宅」上百牌位與活人共居...租售魅力卻無法擋！專家：站穩4字頭

有台北「最猛凶宅」之稱的「錦新大樓」近日又傳憾事，在20年內就累計30多起命案發生，甚至在6樓設有供奉上百個牌位的宗祠，頂樓更建一個土地公廟作為鎮宅用，讓不少人感到不寒而慄。不過觀察實價資訊，近一年的交易與租賃雖未見創新高，但仍有高水位的表現。

根據台北市地政雲資料顯示，以租賃來說，2022年底出租的13樓戶與5樓戶，都租在1.2萬元，單坪1719元，單坪月租金為社區揭露的次高，僅低於2020年5樓戶的1762元。而交易價碼上，2022年3月與11月的成交5樓戶與10戶，雖然總價低至415萬元與500萬元，但單價在47.4萬元與46.9萬元，為社區兩年多來的新高，也讓社區有逐步站穩4字頭的趨勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，「錦新大樓」位於錦州橋旁，樓高14層，屋齡超過40年，屬林森商圈，在總價3、400萬元仍屬偏低下，不少投資出租族群青睞，近年平均單價多有來到4字頭，走揚之姿不言可喻。

至於租金上有來到高價，陳炳辰指出，出於內部有做整理裝潢，甚至有包租代管狀況，不然租金水準應還是在單坪1000-1500元，屬於林森商圈老舊、複雜社區的租金表現，但租金投報率可有3％以上，吸引投資族群其來有自。

陳炳辰說明，「錦新大樓」置產投報率不受社區爭議影響，主因在於林森生活圈各大樓都有其複雜性，此區域本身特質令套房出租狀態佳，因此即便房價不具發展空間，惟低本錢就可購置出租，不乏願意注資者，過去知名議員家族便投入大筆資產投資，都可見「錦新大樓」除了吸引勇者入住，也吸引勇者進場投資的詭譎魅力。

不過他也提醒，即便有低價就可購得優勢，但出租客群相較不單純，社區龍蛇雜處，包括違法情事、非自然身故的事件均曾傳出，不適合初階資淺的一般投資族群，買在偏高價位者轉手也會受到挑戰，為有意者需要深思熟慮之處。

近一年「錦新大樓」實價揭露租售亮點。圖／資料來源：台北市地政雲；全球居不動產情報室彙整

文／授權載自 好房網

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