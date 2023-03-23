「這款房」難貸款？專家說實話：屋況可想而知

住慣大房子的民眾，不愛大樓或是小宅物件，多半還是會選擇買透天厝，但有民眾發現，透天的貸款成數銀行最高只能貸6成，讓他好奇是不是透天真的比較難貸款？

原PO表示，買了一間四層樓的透天厝，坪數50坪附車位，成交價500萬元，比較了幾間銀行最好的有機會貸到6成5，但最差的只能貸5成。實際上，透天物件確實價差大，同樣500萬元在南高雄前鎮、小港、鳳山等地都能找到預算內物件，不過生活機能及附近巷道大小等問題都成了硬傷。

全球居不動產情報室總監陳炳辰不諱言，貸款條件上有問題，大多是因為物件狀態與申貸人的信用情況不佳，遂演為窘況，反之要是座落地點佳、屋齡輕、社區名氣好，買方財務健全，即便是小套房都有可能貸到8成，遑論更具備價值的透天，目前還有不少老透天賣出高價，乃在於土地值錢，也會是核貸考量要項之一。而台灣現況房價高漲，若大坪數透天產品還能低價取得，屋況可想而知。

陳炳辰認為，即便是中南部透天量體多，但不論是出於地段，或是屋況而低於千萬元，仍可能有貸款上的疑慮，且以老透天來說，在維護修繕這類宜居性也打折扣，坪數大而動輒數百萬元的裝潢費用更茲事體大，若非有透店、隔套出租、危老都更這些效益，都最好思慮再三，大樓已為現況主流，貸款、轉手獲利、持有成本，甚至收租都更具優勢，要是真對於透天情有獨鍾，銀彈準備充足是必要的，部分市區仍可覓得零星新古屋，就算在價格上將就路段冷門，其他屋況條件不算太差，銀行核貸應還是可達一定水準。

文／授權載自 好房網



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