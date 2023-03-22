「台積電效應」泡沫了？蛋白區預售2字頭買了變盤子...專家：確實很焦慮

在科技題材及多項建設加持下，高雄楠梓區發展快速且不斷帶動人口發展，加上台積電即將設廠效應，讓當地房市更受矚目，也因此讓房價炒得相當火熱。日前有網友表示，近期持續看房，主要以高大特區為主，想當初前幾年還有單坪1字頭的日子，但現在房價漲得誇張，雖然最近房市好像有點冷靜，但如果想以高大、藍田公園這一區買房，單坪25～26萬入手，還算是ok的價錢嗎？

原PO進一步表示，雖然無人能準確預測所謂高、低點，但如果在低點還買高，就真的蠻痛的，可以有人真心給想買房的人一個意見嗎？文章曝光後，有網友分析，「買房自住看個人需求，投資則看租金報酬率，自住買房，只要個人財務準備好，任何時機都可進場。多看幾間、上網查實登就大概知道區域行情，更何況每間屋況、樓層、座向皆不同，價格不要太離譜就好，自己喜歡最重要」、「現在蛋殼區新建案都一坪25萬以上，要是低於這價錢只能買中古屋了，高大特區我推薦東側靠近家樂福附近的區域，畢竟生活機能最成熟，西側新17線附近推案量也是越來越多，生活機能可以往南依靠右昌舊商圈且有臨新台17線的優勢，但面海較近是抗性」。

「高大特區的中段（高雄大學路和德中路），目前成屋銷售量最多，生活機能略輸，總而言之，不管是預售屋還是成屋，要多留意該案場附近土地的未來規劃，一定要問代銷」、「至於價格方面都有實價登錄，可以多比較多議價，以現況來說，預售屋價格應該比成屋價格略高」、「區域價格反應房價，消費者不是盤子，建商不是傻子，多比較其實會了解當地區域真實行情，另外近年的二手屋成交行情也可以做參考」。

事實上，因為台積電設廠效應，確實讓近期人口激增有感，根據高雄市民政局統計資料顯示，2月高雄全市人口為273萬2598人，較2019年同期減少1.4％，但惟楠梓、仁武、橋頭3區逆勢成長，幅度約在3～8.5％，而根據地政局的資料，高大特區就是楠梓人口集中之區域，主要購物熱區在援中段一小段、藍田西段。

但也有專家認為，目前高雄楠梓有利於房市發展的實體建設其實不多，且過去也被點名房價漲得太多，交易量恐出現急衰。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，高雄現況確實讓人焦慮，原本屬於親民區塊的高雄楠梓，因為有案量太大、價格偏離基本盤的賣壓，且因基本盤的水位低，話題過熱而漲過頭，將見回歸理性的空間；再者楠梓在台積電概念區也難擴及到如高雄大學一帶，或是因製程未達高端，就業工程師的資產實力不足以撐起房市，若預售屋價碼落至單坪25萬，其實就等同當地中古成屋行情，情勢不容樂觀。

文／授權載自 好房網



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