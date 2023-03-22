到底該租屋或買房？「這數字」成轉租為買關鍵

國內房價漲幅快，多數民眾的所得跟不上房價，要買房並不容易，但擁有自己的愛窩仍是許多人的夢想；不動產雙證照講師專家、宜蘭專業房仲地政士邱明芳建議，租屋族可先從「租金房貸比」（即每月租金占每月房貸的比重），也就是以每個月要繳的租金除以每月房貸，來做為是否買房的判斷。

邱明芳表示，例如在宜蘭市月租金1萬元，房貸本利和是1.5萬元，兩者相除的占比約為66％。他說，只要「租金房貸比」高於六成，等於大半的租金都在幫房東繳房貸，「等於幫房東養房子，就要考慮『轉租為買』」，如此評估，才會更清楚租屋或買房哪個選擇較划算。

邱明芳也舉宜蘭縣租屋市場為例，若宜蘭市承租25坪住宅，估計租金每月需負擔約1萬2,000元，如果租屋族轉租為買，改買25坪、單價20萬元中古華廈，總價500萬元的物件，自備款150萬以貸款七成（約350萬）、30年房貸、利率1.79％計算，前2年寛限期，每月本利攤還房貸平均約負擔1萬3,000元。此時，「租金房貸比」將高達90％以上，等於幫房東養房子，相當不划算。

邱明芳建議，租屋族如果存夠自備款，買房確實是可以考慮的，除了可考慮到離市中心外圍地區購屋，以通勤時間節省房價外，現在低房貸利率與多元的「長寬限期」、「長貸款年限」等方案，來幫助首購族購屋，加計寬限期，購屋族買房負擔將大減。只要有心買房並多做比較，相信要找到合適的銀行貸款，「轉租為買」是有機會的。

至於購屋資金配置部分，邱明芳指出，第一， 房價要控制在家庭年收入的八倍，比如雙薪家庭月收入總和7萬元，年薪是84萬元，則可以負擔的房價應該落在672萬元。購買房子在672萬元以內，控制金錢支付，就能確保每個月可以能存下家庭月收入10％現金。第二， 每個月存收入10％現金，若堅持每個月存下10％收入，再把10％現金買入穩定高投資報酬率5％股票或基金，同時間不間斷繳交勞保年金，那麼到65歲的時候，就有穩定的退休年金。

文／授權載自 好房網



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