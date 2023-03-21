「新竹vs. 台北」發展性誰更好？　網狂酸「這」：窮到只剩下錢

新竹房市受到竹科效應影響，近年房價漲幅甚至超越六都，預售新案從3字頭一路飆升到6、7字頭，根據金融聯徵中心統整資訊顯示，近4年來新竹縣房價就漲了400萬元。就有網友好奇，若比較新竹、台北兩縣市，未來誰的發展性會更好？

一名網友在PTT上發文，表示2022年新竹家庭收入已經超越台北市家庭收入，現在新竹新房價格已等同於台北市舊房價格，認為幾年後兩地房價黃金交叉，新竹新房價格等於台北市新房價格也不遠了。原PO認為台北市「又老又破又窮，房價漲幅慢、人口不斷破底減少」，而新竹則是「重劃區漂亮方正，大家都是有點錢，人口也持續創新高，房價漲幅更是全台第一」。若以自住兼長期投資的角度來看，到底該在新竹還是台北買房？

文章貼出後引起兩派網友熱議，新竹派的網友們紛紛表示：「新竹有聯發科台北只有科高，當然新竹有發展性很多」、「竹東市區基期低，最近建設也慢慢起來，還有很多空間的」不過也有網友直言：「是竹北，不是新竹，竹北隨時都是買點，只會更高」。台北派網友則反擊：「你怎麼不用新竹公寓跟台北公寓比？你知道信義聯勤跟富宇天雋的價差嗎」、「台北新建案是150-250萬喔」、「捷運、松機、台大、政大、師大、榮總、台大醫院、金控總部表示，新竹都沒這些東西，還敢來蹭」。

也有網友表示，新竹不可否認工作機會和薪水福利是台灣頂標佼佼者，但是定義一個城市是否宜居不是只看就業，還有很多其他的項目要參考，比如藝文活動、觀光、文化、教育、交通，質問：「哪一項新竹可以和台北比？」吐槽新竹是「窮到只剩錢」。

在地房仲則分析，新竹因為有科技業的利多、擴廠持續進行，雖然短中期有大環境因素、政策干擾，但長期的房市發展還是看好，像是新竹市關埔2期重劃區開發完成後，未來將吸引大量推案，而現在新案子因土地價格高、營建成本也上升，價格比較難大幅下降，中古屋比較會有價格調整空間。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，竹北、新竹市的房價偏高，便讓外圍區塊也出現價量，但機能仍有相當程度的落差，因此還須擔心房市變數下，又非居住熱區，移入定居人口並不算多，在地需求容易飽和，加上湧入太多新案、價碼又偏離區域行情，小心成為房市韭菜。

文／授權載自 好房網



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