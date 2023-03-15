高雄驚見法拍屋、急售增多！專家曝投資客「資金卡住斷頭」

2021年到2022上半年，高雄房價暴漲不少，其中台積電設廠效應的楠梓、橋頭區域房價飆升驚人，但隨著2022年下半年至今房市開始走冷，最近傳出橋頭、楠梓出現法拍屋與急售增多情形，市場情勢恐不樂觀。台慶不動產高雄八德站前加盟店劉國基店長表示，這兩區域法拍屋、急拋售情況確實有，「一些投資客因資金卡住、周轉不過來，斷頭而房屋被法拍」。

因台積電設廠帶動房市熱飆升，高雄楠梓及橋頭短短2、3年，預售屋單價從1字頭漲到3字頭，漲幅相當大，「讓不少人認為價格大過價值」；如今房市走弱，2區域有推案量太大、價格偏離基本盤的賣壓，傳出法拍屋增多、急拋售的情形。

劉國基指出，上述的情況確實有，這幾年楠梓、橋頭房市大熱，房價飆升過多，但去年多次升息、打炒房政策出籠，景氣可能衰退，買氣大減，買方多觀望不買，很多人都以租屋代替購屋、暫緩買房；不少投資客之前一次買2、3戶，手中可能有預售屋又有成屋，如今想賣又沒人接，「造成資金卡住又周轉不過來，只好斷頭被法拍」。

劉國基說，在《平均地權條例》修法衝擊下，現在預售屋來客數大減，買氣確實不好，有些投資客又想換約賺一筆，但就是沒人要買，情勢不妙；他指出，但經過一段時間房市盤整期後，相信市場會比較健康與穩定，價格也不會漲幅太大。

不過現在仍有不少高雄賣方期待值還是高，劉國基表示，若屋主開價太硬、偏離區域行情，則買方也不會買單，因現在買方很聰明、會勤做功課，對區域行情會事先深入了解；不過也有好物件、且價格合理的，買方願意追價的例子，最近就有屋齡近30年的50坪大樓要賣，因地段好、屬於三民區蛋黃區，買方相當喜歡，還加價150萬元，後來賣方又稍微讓利，所以順利成交。

文／授權載自 好房網



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