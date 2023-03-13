太貴！新成屋買賣持續降　學者曝「這趨勢」擋不住

房價多年來漲太多、下修得少，雖然全國各區域有很多新推案出現、預售屋似乎遍地開花，但買氣又如何呢？觀察內政部不動產資訊平台資料，2022年全台屋齡五年以下新成屋買賣移轉筆數共15,244筆，僅佔整體住宅買賣總筆數的1成左右，是2009年有統計數據以來的歷史新低。不動產趨勢專家、法學博士錢世傑指出，2008年金融海嘯前後，是國內房地產的高潮，自此之後，所有權第一次登記與買賣的數據相加的總和不斷下滑，至於所有權繼承與贈與的筆數在近十年來足足成長80％，趨勢已非常明顯。

民眾收入根本跟不上房價漲幅，且去年度民眾實質經常性薪資呈現負成長，加上房價持續漲，要買房相當艱難。觀察內政部不動產資訊平台資料，2022年全台屋齡五年以下新成屋買賣移轉筆數共15,244筆，僅佔整體住宅買賣總筆數144,613筆的約1成左右，與2009年新成屋交易佔比35.6％相比，2022年大減25個百分點。

房價太高使得新成屋買氣滑落，有一個趨勢更難以阻擋！錢世傑表示，如果不區分都市與鄉村，以全國平均數來看，在2008年金融海嘯前後，是國內房地產的高潮，自此之後，所有權第一次登記與買賣的數據相加的總和不斷下滑，至於所有權繼承與贈與的筆數在這近十年來足足成長80％，代表「繼承集中化」持續進展，「可預見在10年、20年之後，繼承與贈與的筆數可能會超過第一次登記與買賣的筆數」。

錢世傑分析，雖然人口持續往都市集中，但繼承集中化、重劃區遍地開花，都會讓房地產價格上揚的力道減緩，尤其是2022年總人口數開始反轉、死亡人口數多過出生人口，少子化嚴重，房價難以上揚的趨勢會愈加明顯。

錢世傑認為，資金效應退潮下，勢必衝擊到房地產，但台灣升息不明顯，所以房價不會那麼快下來，而國內房市目前已出現中古屋降價較為明顯、少數預售案也開始有價格調整的情形，加上大量餘屋出現及賣壓之下，預期今（2023）年下半年的整體房價將下修更明顯。

文／授權載自 好房網



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