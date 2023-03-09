舊房賣了不急著還貸款　700萬現金再買一間？專家曝「最笨的作法」

房地產市場一向被台灣人視為是最佳的理財工具之一，加上和其他貸款類型相比更低的利率，大多數的人即使手邊有閒錢，也不太會提前償還房貸，不過在過去一年來央行不斷升息的狀況下，不少人的這種想法也逐漸鬆動了起來。

有網友在臉書社團《買房知識家》發文，表示自己因為舉家搬遷到外縣市，將原本的住處以700萬元的價格出售，而目前新購入的房子則有著900萬元的房貸，目前仍在寬限期，未來房貸金額則約佔薪資的一半，好奇自己該先將這700萬元用來償還房貸，抑或以不貸款的狀況另行購屋用來出租，將租金拿來補貼目前房子的房貸。

貼文引來了相當兩極化的回應，一部份的人不建議購屋，表示「房貸能還清，才是正資產，無債一生輕！」、「 我是不太看好房市及股市，建議現金在手才是王道」，也有過來人分享自己經驗，表示「我家換屋是把舊屋的餘款都還貸款了，所以現在升息的影響算還好。一個人的話可以拼拼看，有小孩的話保守些為好」。

不過也有人建議一定要用來再買一間房，提到「10年前有700萬，我會直接不貸款買房！現在有700萬，我還是會會貸款買房！房貸真的是非常好的槓桿工具，但是還是要好好衡量個人之後還款的能力」、「不需另外增貸的話那必須再買一間的」；比較有經驗的網友則直言「除了房貸，很少有人會借你一大筆這麼多的現金又是這種利率的」，因此建議在能力許可下，可以評估自己能否負擔兩間房子的房貸，並將貸款期間盡量拉長。

品嘉建設董事長胡偉良曾分析，不推薦一次性還貸，尤其是以減少利息支出為目的的一次性還款，因為與其早早將房貸還給銀行，不如把錢拿在手裡，盡可能讓錢生錢，讓收益跑贏利息。

知名作家吳淡如也曾分享過，自己至今仍在償還當初購入第一間房子的房貸，並且在善用增貸的方式下，早已將房貸賺回來，她也提到，雖然政府幾度升息，但台灣的升息已接近頂峰，而這樣的利息和通膨相比，其實跟銀行借錢就是在賺錢。

文／授權載自 好房網



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