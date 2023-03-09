房價至少跌「這麼久」...別急進場　專家教「購屋砍價」訣竅

前兩、三年因貨幣寬鬆政策下的低利率，以及台商回台投資、市場熱錢多、科技業效應加持，讓國內房價大漲，哄抬炒作情形不少、房價也被拉抬；如今房市下行、買氣下滑，很多想購屋民眾都在等著房價跌。房市專家、買賣房產經驗豐富的彭懷恩教授認為，這波房價至少將跌2、3年，因此想買房自住者不用急著進場，趁機多儲備自備款、多看房多比較，砍價也有一定訣竅。

彭懷恩指出，房市景氣開始出現走衰，這幾年一些推案量大的新興區域、重劃區，有不少上千戶大量體的社區，隨著這幾年年交屋期到來，供給量大增，持有多戶的投資客想趕緊出場，就可能會與建商尚未賣出的產品、存貨互相造成競爭，而出現多殺多現象。

彭懷恩分析，預期這波房價會至少跌個2、3年，但不會一下子大跌，會緩緩下修及跌價；如果是品牌大建商的案子，加上營建成本升高的關係，價格要下修的程度不大，倒是中古屋的議價空間會較大。

目前房市下行，不少自住客等著房價下修更多，彭懷恩建議，若要議價，可先從賣方開價再「砍2成」來談，因這幾年許多區域房價漲得多，明顯高於區域合理行情，且賣方會把一些稅費、成本再加上去，使房價更墊高，因此若砍價1成還太少，就大膽砍2成，「反正大膽議價沒損失，要賣得房子多的是，可以多看多比較」。

他建議，這波房價因至少將跌2、3年，因此想買房自住者不用急著進場，趁機多儲備自備款與第一桶金，想購屋的年輕人、首購族，現在先不用急著買，要做好2樣功課，包括仔細觀察區域實價登錄及田野調查，並密切注意實價登錄行情，不要被「膨脹的實價登錄行情」所騙，要清楚去蒐集資訊、了解區域行情，並親自多去詢問、探聽，也多注意利率變化。

文／授權載自 好房網



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