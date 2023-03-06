只看不買？屋主掛售5個月沒人要：「價格低於實登行情」　　

全球經歷通膨、升息，國內也祭出《平均地權條例》政策，民眾都在期待房價有下修空間。有名屋主表示，新大樓已掛售5個月，也將價格下修低於行情，但房子仍未成交，讓他百思不得其解。

這名屋主在臉書社團《買房知識家》發問，手上有一間屋齡僅3年的新大樓，地點位在非北部的蛋黃區，但已經掛售5個月仍未成交，因來客有限，所以將專任約改為一般約。

仲介向他表示，房子買賣有遞延效果，透天賣得差不多了，才會輪到大樓，或是低總價賣得差不多才會輪到高總價。屋主猜想可能自己開價高於行情，或是房市低迷關係，「目前已經把單價修正的比實價登錄還少」；但過去他賣房，通常都3個月內成交，焦慮地說，現在5個月算是滯銷嗎？

網友看到貼文後留言「主要是自住客觀望房市，預期政策讓價格多修正一點，若物件條件、位置不錯的話，不急變現可以慢慢等」、「沒有賣不出去的房子、只有賣不出去的價格」、「同區，當新大樓的開價比二手中齡透天還高時，買家會先選大樓還是透天？」、「新房子會有一種買了就是買漲價的感覺，現在大家大概是自住需求，不會想去接盤吧」、「地點好固然重要，但也要看薪資所得跟不跟的上，不是每個人都是工程師或大企業老闆」

有業者指出，目前整體市況仍低迷，平均成交組數比來客組數小，多數看屋民眾「詢價不出價」，擺明想等降價，因此物件「相對低價」，是讓消費者不再觀望，決定出手買房的有利條件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍也表示，平均地權條例修法三讀通過，房市外在干擾雖減少，但猶豫期拉長，反映有意購屋的民眾仍持續保守觀望，但看屋仍積極，年後看屋量有小幅成長，價格會是成交關鍵。

文／授權載自 好房網



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