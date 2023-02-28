平均地權系列6／防「左手賣右手」定錨價格！打炒房法案「這招」防堵

這次《平均地權條例》修正案有五大重拳，其中預售屋限制換約、私法人購屋採許可制、重罰炒作等引起矚目，而為了更進一步防堵虛假交易哄抬房價，此次修法祭出「解約申報登錄」規定；內政部地政司官員表示，「解約申報登錄」規範也將會訂定子法。而「上有政策、下有對策」，消基會董事暨房屋委員會委員張欣民提到一種樣態，就是若建商「左手賣右手」成功定錨一個較高區域價格，且又不解約，這部分必須去加以注意。

實價登錄2.0於2021年7月1日上路實行，完整揭露門牌、地號，並將預售屋全面納管並即時申報、增訂主管機關查核權與加重罰責、以及紅單管理與定型化契約備查規定等，讓整體房市交易資訊更透明。不過對於預售屋交易部分，不動產學者、相關專家認為，若有建商或代銷業者先簽訂假契約拉抬價格，完成實價登錄後再解除契約，如此沒有實質上或名目上的交易所得，又無納稅成本，卻能利用實價登錄資訊哄抬價格炒房，恐成漏洞。

為了防堵上述會發生的情況，這次《平均地權條例》修正案「解約申報登錄」規定，預售屋買賣契約若有解約情形，應在30日內辦理登錄申報，違者將按戶棟處罰3萬至15萬元，以避免虛假交易哄抬房價。

解約申報登錄部分，內政部地政司副司長林家正表示，此規範也會訂定子法，針對實價登錄系統將進行調整，並會訂出相關申報程序及辦法。

張欣民指出，確實有不肖建商及相關業者「左手賣右手」來定錨一個較高區域價格，以藉此炒作房價、賺取更高利潤，此次「解約申報登錄」規定的確可以產生遏止作用；若再加上「檢舉獎金制度」規範，未來產生的法案力道，說不定有建商或代銷內部自己人來檢舉作價、交易不實…等情況，都算是連鎖效應。

但「上有政策、下有對策」，張欣民提及一種情形，如果一個預售案有10戶要賣，一開始建商或代銷先「左手賣右手」3戶、也成功定錨較高區域價格後，並順利售出剩餘下的7戶給民眾，並賺到高額利潤，而這作價的3戶若業者不解約呢？他說，因為沒什麼成本，該賺到的都賺了，不解約也沒什麼影響。或是業者後續解約這3戶，但如果沒申報，官方恐怕也不容易發現，因此中央與地方必須加強查核、擬訂出更嚴謹作法。

內政部地政司表示，業者如果就假買賣案件，藉由遲不解約方式進行規避，這也只是暫時性的拖延，未來該預售屋要真正出售時，業者還是必須要辦理解約申報。未來將會請地方政府特別注意地區建案的解約情形，加強異常建案的查核；對於發現不實申報的假買賣案件，並將依刑法「使公務員登載不實罪」移送司法機關偵辦，或依近期生效施行的《平均地權條例》第47-5條禁止炒作規定進行查處或裁罰，業者切勿觸法。

新北市地政局地價科科長歐彥熙表示，樂見這次《平均地權條例》修正案能更加讓房地產市場穩健、健康發展，一個制度、規範勢必要經過逐步的調整，才可達到最完善；他提醒要買房的民眾，自己一定要勤做功課、了解區域行情，並仔細觀察實價登錄的交易價格，如此更能清楚知道想買區域的房價，而較不會被不肖業者欺騙。

文／授權載自 好房網

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