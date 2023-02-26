平均地權系列2／房價有望緩修　預售屋禁換約逼出各地逃命潮！

政府出重手打炒房！這次《平均地權條例》修法的其中重點之一，就是限制預售屋換約轉售，這項規範一出可說是震撼市場，《好房網News》針對相關數據進行調查，發現房市熱區的六都+新竹地區都明顯出現「逃命潮」。至於內政部定調的預售屋換約限制「不溯及既往」，地政司官員也做出清楚說明；此外，在這次打炒房修正案及預售屋的限制換約等法規強力手段下，房市專家認為，今（2023）年整體房價將緩步下修，房市也預期會越來越健康。

此次《平均地權條例》修正案於2021年底內政部通過後，2022年4月初行政院也正式拍板通過，並不斷傳出當時立法院會期將會完成三讀，而當時預售屋市場就開始慢慢出現「下車潮」。

《好房網News》針對相關數據進行調查，雖然只是轉售量的粗估，但從2022年4月政院通過後的5月至當年底，與2021年同期相較，六都及新竹地區就逐步出現預售屋「逃命潮」！以桃園市來看，2021年5月到12月與2022年同期相比，2022年5～12月的轉售量都呈增加狀態，甚至有2022年的單月年增4、500件。有巢氏房屋青埔A18高鐵加盟店副店長黃馨慧指出，以青埔這塊房市熱區來說，短線操作的投資客，在2021年下半年到2022年上半年，「該跑的幾乎都已經跑了」，青埔這幾年發展相當穩定，房市自住客需求不小，客群來自桃園在地、雙北市，且從新竹竹科來的客群也有增多趨勢。

而《好房網News》調查顯示，房市火熱的新竹地區，2022年11月、12月轉售量，比2021年同期增加100多至200件。永慶不動產新竹科園加盟店店東陳紹慶表示，為了順利下車，不少新竹投資客換約轉售去年底已開始有降價情況，希望趕緊將手上預售屋轉手，尤其手中有3戶、4戶以上者，如果資金又有壓力，會有較明顯的降價幅度。

至於台中、台南與高雄這幾個近年房市也很熱絡的區域，2021年下半年與2022年同期比較，預售屋轉售量同樣都明顯增多，可見短期投資客聽聞《平均地權條例》將三讀通過的消息，更加快逃命速度。永慶不動產河樂金華加盟店張家驊店東指出，樂見《平均地權條例》修法長期可穩定房市、讓市場更健康，觀察整個台南、南科房市，已有一些預售案持有者「以小賠、平轉」出場，願意讓利的賣方增多，建議自住客、首購族看到不錯的物件，可以伺機進場、大膽議價。

永慶不動產楠梓高雄大學加盟店資深經理張嘉玲表示，一些房市投資客對於市場更敏銳，知道去年到今年的房市都比較冷，所以持保守態度看待，因此他們並不戀棧，都會下調房價、小獲利就了結。

至於預售屋換約限制「不溯及既往」部分，內政部地政司副司長林家正說明，該限制規定將「不溯及」適用，也就是不適用於法案施行日以前已簽訂契約的買受人，所以其在施行日後還是可以將契約轉售，「但之後接手購買契約的新買受人，則仍然必須依法適用該限制規定，限制不得再轉售」。

內政部考量目前預售屋市場仍存在有二至三年以前簽訂的契約，限制換約並非當年購屋人所能想像，如果全面適用於法律施行日以前的契約都禁止轉售，確實有違法律的不溯及既往與信賴保護原則；且預售屋的購屋人除投資客外，還有許多真正自住需求者，其在簽訂契約後仍可能因故（如調職，財務發生狀況）而必須轉售，如果驟然全面適用將可能傷及無辜，影響其財產上的權利。至於無論是向建商購買，或是換約取得的預售屋契約買受人，只要是在法案實施日以後簽約，都會受到限制換約轉售規定的管制。

談到《平均地權條例》修法在預售屋限制換約對房市的影響，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，包括台中、新竹地區都是去年至今預售屋轉售量較多的區域，短期內將會出現賣壓、價格逐步下修，但不會有太大下跌或崩盤，因為台中、新竹仍具備科技業及產業發展利多，以及公共建設積極推動優勢，帶動地區繁榮，長期觀察，對房市仍有一定支撐性；她表示，這項打炒房修正案將使房市越來越健康，房價會合理下修、不會如前兩年的暴漲情況。

林家正指出，限制預售屋換約轉售規定，配偶、直系或二親等內旁系血親不須經過許可，可進行換約轉讓；而如果有因重病長期療養、非自願失業、重大變故…等必須換約的情形，這部分須報請縣市政府核准，因此相關申請程序將會在子法中明訂，重大變故的樣態也會在公告中詳列。

文／授權載自 好房網



延伸閱讀

更多平均地權條例資訊，請點選觀看