Freelancer無薪資證明...也可以成功辦房貸！專家揭關鍵眉角

民眾買房在向銀行申請貸款時，時常會被要求提供薪資轉帳證明，來證明自己有還款能力，若提不出收入證明，則銀行房貸金額核定方面，有很高的機率無法貸款到所需要的金額。此外，有不少自由工作者，比如在夜市擺攤做生意、自由工作者…等，多沒有薪資證明，要買房容易嗎？宜蘭縣房仲地政士、不動產雙證照講師邱明芳揭關鍵做法。

邱明芳指出，有客戶曾詢問，如果沒有公司的薪轉證明，向銀行申辦房貸時是否會遇到重重難關？邱明芳建議，「可自己做現金流，固定時間匯款進帳戶，不要全部提完，存到自己夠用的頭期款金額再買房」，或者辦信用卡，每個月刷一筆以上加油或至便利商店等支出費用，並使用悠遊卡功能的信用卡來搭捷運、客運、火車、高鐵等交通工具，或到超市、便利商店消費刷卡購物，且不要動用繳循環利息，必須每月全額繳清，每筆消費金額也不用支出太多錢，就會有不錯的信用往來紀錄。

此外，自由工作者包含工地工人、保母、外送員、計程車司機、小吃攤販、早市及夜市的生意人…等，大都為無薪資證明的工作者，邱明芳說，輔導過以上客戶，都有成功買房的案例。所以民眾不必過度擔心，只要能提供有效的財力證明，並保持信用正常，就沒有大問題。

邱明芳指出，房貸主要分四大項目，包括「還款年限／年期」、「貸款總額成數」、「房貸利率」及「只繳利息不繳本金的寬限期」，而購屋民眾的本身財力相當重要。一般來說，銀行針對無固定收入族群，提供的房貸條件通常不會太好，因此必須擁有「其他財力」證明，例如「活存加定存」長達1年以上的時間，以及持有保險單、股票等，且維持有增無減的狀態或保障型房貸。

保障型房貸就是房貸加房貸壽險，邱明芳解釋，其保險目的為保全貸款中的房子，貸款人透過銀行購買的定期壽險。他表示，房屋貸款人申請房貸時，可同時以自己為被保險人向銀行辦理房貸壽險，房貸期間貸款人因疾病、意外導致身故或完全失能，無法繼續繳納房貸，即可用來償還銀行房貸，若有剩餘金額則可支付指定受益人；缺點是保險費用增加，但可增加房貸申貸金額而貸款人也多一份保障，一旦投保後又中途解約，剩下的解約金，對保險房貸人來說非常不划算。以上各項都是貸款優勢加分之處，都能增加銀行貸款金額。

邱明芳提醒，對於收入不穩定的職業，想要銀行給予好的貸款金額條件，所須具備的財力證明最好在購屋前的兩年，就逐步建立起較優的年度綜合所得稅申報紀錄，或是增加60歲以下有房地產擔保的保證人，也會更容易申貸到自己需要的房貸金額。

文／授權載自 好房網



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