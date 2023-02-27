平均地權系列4／打炒房修法「檢舉獎金制」是完美搭配！地政官員揭這效應

炒房導致房價高漲、更引起大量民怨，政府不樂見投機炒作房地產，下定決心遏止投機炒作，因此這次《平均地權條例》修正案應運而生！這物修法包括5大重點，其中「檢舉獎金制度」規範，更可發揮遏止效果。消基會董事暨房屋委員會委員張欣民認為，這次修法中的重罰炒作行為再與檢舉獎金制度搭配，可說是「完美」，更可進一步阻嚇炒房。新北市地政局官員指出，在一連串打炒房、聯合稽查後，房市已更加守規矩，相信修正案實施後、加上檢舉獎金制，更可安定市場。

這次《平均地權條例》修正案中的「檢舉獎金制度」部分，內政部地政司指出，民眾如有明確證據向縣市政府檢舉，且經過查證屬實，將由實收罰鍰中提撥一定比率金額作為獎金；之前傳出應會朝實收罰鍰的30％～40％的比例來走，不過地政司官員表示，目前都仍在討論與研議中，尚未確定獎金比例。

此次《平均地權條例》修法針對重罰炒作行為部分，明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5,000萬元，是屬於行政罰。

新北市地政局地價科科長歐彥熙指出，從2020年底開始，政府各部會開始執行一連串的房市政策，包括央行的選擇性信用管制、實價登錄2.0、房地合一稅2.0等，還有從2020年底開始到去年又有多次內政部聯合地方政府的稽查預售屋行動，目前觀察，整體房市已更加有秩序。

地政官員說，「檢舉獎金制度」的規範具備誘因，因為炒房罰緩達100萬至5,000萬元，一定的比例當作檢舉獎金鼓勵民眾勇於檢舉，但檢舉人一定要提出具體事證，讓地方政府有明確事實去審核，此法也可讓一些不肖業者業者、有心炒作者「不敢輕舉妄動」，讓市場達到更安定的效果。

張欣民認為，這次修法中的重罰炒作行為、再與檢舉獎金制度搭配，可說是「完美」的作法，因為獎金的金額確實不低，可吸引也鼓勵民眾具體檢舉炒房行為與不法；他指出一個關鍵處，就是要避免「檢舉魔人」胡亂檢舉而造成「動輒得咎」的困擾，地方政府在審查相關檢舉事證必須更加嚴謹。

張欣民分析，「檢舉獎金制度」又加上重罰炒房的規範，相信一定會對一些不肖建商與代銷、投機炒房客造成阻嚇效應，會更合乎法規去確實執行房市交易，對於民眾購屋也將更安心及有保障。

文／授權載自 好房網

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