平均地權系列3／重罰炒作　不分預售、中古市場

本波預售屋炒作造成房價飆漲，從新竹、台中、台南多點爆發，例如新竹竹北有預售案被操作有民眾漏夜排隊搶房，掮客更藉此套利，台中也有預售案號稱「秒殺」，疑似營造熱銷假象而遭調查。《平均地權條例》修法中，「重罰炒作行為」部分，不分預售、中古屋市場，皆受到規範。

2020年雖受新冠疫情波及經濟，但隨著全球紓困大撒幣，股市、房地產大漲一波，國內預售屋更出現不少炒作亂象，包括喊高價、操盤熱銷、紅單轉售。2020年下旬，竹北椰林建案傳出營造排隊熱銷搶房疑雲，遭消保官調查。

2021年台中則有寶佳集團的北屯建案，開案2小時傳出2房房型2小時完銷，因違反了2021年7月上路的實價登錄2.0，預售屋紅單交易納管並禁轉售的規定遭罰，且疑以不實銷售實績，營造購屋熱銷假象，遭移送公平會。

此外，遠雄台南高鐵站預售案，2021年也傳出吸引千人排隊抽籤搶購，還爆出臨演充數，遭中央、地方政府聯合稽查。這波房價外溢效應，預售屋的炒作潮，連彰化、雲林、苗栗等地，都出現價格飆漲的不合理現象。

今年1月《平均地權條例》三讀通過，在「重罰炒作行為」部分，明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5000萬元。

政治大學地政系特聘教授林左裕表示，投機客買預售屋就是運用槓桿「以小博大」，相較中古屋投資客可能還會進行出租，有釋出房屋到市場的價值，但買預售屋若非自住，就等同是利用槓桿投資，加上建商、代銷可控盤，的確在資訊上較不利於一般消費者。

雖然「重罰炒作行為」是劍指預售屋，但卻涵蓋整個房地產，包括中古屋的交易。在中古市場交易中，仍有投機客為規避高額稅率，串通黑心房仲虛報成交價格，損害屋主與買方的權益，以永慶房產集團推出的「先誠實 再成交」諸多誠實服務，也算是與內政部「政策同行」，往捍衛消費者權益的道路前進。

文／授權載自 好房網

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