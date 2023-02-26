平均地權系列1／影響未來房市10年的重要修法　5大重點剖析

今年1月10日《平均地權條例》三讀通過，目前正在研擬子法，預計今年施行，本次修法有五大重點，包括限制換約轉售、重罰炒作行為、解約申報登錄、私法人購買住宅採取可制、建立吹哨者制度。將對不動產市場交易產生巨變，可望抑制房市投機炒作，但後續地方政府能否落實執法是關鍵。

《好房網News》針對《平均地權條例》修法五大重點進行剖析，尤以著重施行後對房市的影響。

第一、「限制換約轉售」，為簽訂預售屋或新建成屋買賣契約後，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或符合內政部公告的特殊情形，例如簽約後因非自願失業等重大事故，並經地方政府核准外，不得讓與或轉售第三人，建商也不得同意或協助契約讓與或轉售；違規者將按戶（棟）處罰50萬至300萬元。

代表購入預售屋後，在完工交屋前，不得轉售，可望阻絕換約炒作行為，當投資客無法再透過槓桿「以小博大」，賺到換約價差，將更有利於一般自住客議價。建商面對銷售結構轉變與房市下行風險，改採「先建後售」為主要因應方式。

「限制換約轉售」投資客就地解散、「重罰炒作行為」揪出帶風向黑手

第二、「重罰炒作行為」：明確規範若有散播不實資訊影響交易價格、透過通謀虛偽交易營造熱銷假象、利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，將按交易戶（棟、筆）數處罰100萬至5000萬元。

台南市不動產估價師公會資通會主委林利州表示，預售屋貨源掌握在建商手中，代銷進行控盤，喊出跳空上漲開價、秒殺、熱銷等消息，是有利建案推高價格，但當喊價、營造熱銷被規範時，市場資訊就不容出現房價快速飆漲消息，引發民眾擔心再不買，房價更貴的恐慌心理。

第三、「建立檢舉獎金制度」：民眾對於不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，可檢具事證向地方政府檢舉，如經查證屬實，將由實收罰鍰中提充一定比率金額作為獎金。

此法可讓一些不肖業者業者、有心炒作者「不敢輕舉妄動」，達到安定市場效果，不過，業界認為，因獎金採「實收罰鍰」，恐怕吹哨者可獲得的獎金並不高，並提醒後續配套必須做好，避免「檢舉魔人」胡亂檢舉。

殺手鐧「私法人購買住宅許可制」 合法避稅管道掰了

第四、「私法人購買住宅許可制」：私法人購買住宅將依其取得之必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類；其中「需經內政部許可」，於取得後並將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制，以防杜藉其後續變相轉作短期炒作。

本次《平均地權條例》修法，限制「私法人購買住宅許可制」，最重要就是要阻斷富豪買豪宅，光明正大「合法逃稅」的管道。如何避稅？避了什麼稅？系列報導中，詳述為何要零貸款、全用現金買豪宅，又分年、分批買的目的效果為何。

第五、「解約申報登錄」：預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報實價登錄；違規者將按戶（棟）數處罰3萬至15萬元。消基會董事暨房屋委員會委員張欣民認為，透過「左手賣右手」來定錨一個較高區域價格，以藉此炒高房價、賺取更高利潤，「解約申報登錄」的確可以產生遏止作用，但卻有賴中央與地方必須加強查核、擬訂出更嚴謹的作法。

文／授權載自 好房網



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