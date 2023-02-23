想投資台灣房地產 　兩岸應「和平不主戰」

台海局勢升溫，中共軍機擾台成了日常，2021年《經濟學人》更曾以「台灣，世界上最危險的地方」做封面報導，2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西來台訪問後，中國則以軍演回禮，發射導彈「穿越台灣上空」。至今兩岸僵局尚未有解，學者提醒，戰事必定會攪動經濟、股市與房地產，和平共處是優先選項。

政大地政系特聘教授林左裕表示，兩岸關係陷入僵局，是否引發戰事，這樣的議題對民眾而言早已「彈性疲乏」，就現實面角度，和平共處早已是兩岸默認的形式，除非特殊情形發生，如中國國家主席習近平領導地位出現危機，才會將焦點轉移至解決兩岸問題上。

林左裕認為，兩岸緊張情勢仍將震盪經濟、股市與房地產，更會讓國人擔憂是否「必有一戰」。以房地產角度來說，勢必有資產族群採分散風險策略，調節部分不動產，而心理因素持續發酵下，投資台灣的資金轉移也是嚴重問題。

他表示，尤其2018年起的中美貿易戰、香港國安法到台灣防疫有成，加上半導體產業的領先地位，都是外資來台投資的誘因，但國際局勢的變化，如俄烏戰爭後，國際擔憂下一個烏克蘭在台灣，也讓投資面、資金面出現變化。

世邦魏理仕董事總經理朱幸兒對於去年8月以來的台海情勢升溫，提及到，的確有一些外資傳產業，低調處分在台資產，畢竟外資看兩岸局勢，跟居住在台灣的人，看法會有很大的差異，但因為這波資產調節潮，讓2022年公司業績創新高。

另一名Outlet高階主管則提到，原本一家歐洲頂級精品品牌打算進駐，甚至店面位置都看好了，但去年8月中共軍演射飛彈，頓時喊卡，但半年後，又重啟評估。

林左裕指出，面對兩岸局勢，會有分散風險的資產調節潮，但同時也會有評估開戰可能性低的資金回籠潮。台灣應朝「和平不主戰」的路線，但也必須有基本的防衛意識，如果糧食、能源問題，乃至農地是否要解編作為工業生產，都必須做長期的規劃，降低衝突造成的風險。

文／授權載自 好房網



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