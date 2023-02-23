房價一直漲！該替孩子存頭期款還是直接買房？

高房價對於年輕首購族來說，父母的奧援往往成了能否晉身「有殼族」的關鍵，不少行有餘力的父母在房價持續上漲的大環境中，也開始未雨綢繆，事先替孩子準備房產，不過該替孩子準備頭期款就好，還是直接替孩子買房？

一名網友在PTT上提問，夫妻雙方都已經各自買房，目前正在繳房貸中，打算也替孩子準備未來的房產，卻不知道該選擇哪種方式更有利。若是直接替孩子買房，房地產的槓桿加上漲幅雖然能產生比其他投資標的更高的價值，但地點、格局卻被父母限制，而且等小孩長大後已經是中古屋。

不少網友都傾向直接替孩子購買房產，有網友分享自己做法，選擇購買2025年才完工的預售屋，先出租10年，等小孩成年後再看要賣或是給小孩自住繳房貸，到時屋齡也才10年左右，不至於太老。也有網友購買等小孩滿18歲時剛好完工的預售屋，可以直接登記在孩子名下，父母幫忙支付頭期款與孩子未工作之前的房貸，之後就請小孩自己負責。

也有網友認為，小孩大了會有自己的購屋偏好，缺的其實只是頭期款而已，選擇幫孩子定期定額投資市值型ETF，房子就等孩子長大一點慢慢教他，有工作後帶著孩子買房。即使選擇先買房，也是以「增值、未來能變現當頭期款」為優先，因此建議原PO挑選「蛋黃區內低總價物件」先穩定收租，以後再讓小孩決定繼續收租或是賣掉。

房產專家胡偉良則提醒，想要購買具增值空間的房產，得注意4點：

1.避開非都會、偏郊地區

胡偉良認為，「一定規模的城市，才有真正的房地產投資價值」，人口不斷流出、沒有太多就業機會、生活機能不佳的偏郊地區，不僅房價上漲不易也難賣出。

2.區域、地段的選擇

胡偉良以台北為例，過去買房避開破舊的萬華區，選擇新發展的信義區是正確選擇，但現在卻要關注政府的中長期規劃走向，選擇能夠「再造經濟增長點、帶動全市發展」的區域。購屋者應該要多研究城市規劃，尋找重點發展的區域，例如副都心、科技園區等能夠帶來就業機會的城市建設計劃區域，增值成功率往往能達到70％以上。

3.坪數選擇

胡偉良分析，投資型房產購買面積不能過大，財務實力強的寧可「多買幾間小的」，不要買「大又豪華」的。因為接手的人一般都是剛性需求，而每個城市的房子到達一定的總價帶就會面臨銷售瓶頸，建議在房價高的區域選擇20-30坪物件，反之若是在房價低的區域，則不宜購買面積太小的物件。

4.避開老屋，除非能改建成功

胡偉良指出，絕大多數老舊公寓在居住的舒適性和結構安全性都不理想，若非經濟條件受限，年輕族群幾乎都沒有購買老屋的興趣，房價日益下修是必然趨勢，所以不要貪便宜買老屋，除非有把握能說服其他屋主改建，就能有50％的利潤，但切記別為了可能改建而高價買進，以免未來改建不成反被套死。

文／授權載自 好房網



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