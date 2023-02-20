夫妻想買新北或桃園房！卻因1問題退縮...網破盲點：不用硬擠

到底該不該買房？一名人妻透露想和老公擺脫在台北當無殼蝸牛的生活，但評估兩人條件後，發現只買得起新北或桃園的房子，此外還有一個讓她感到困擾的問題。貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

一名網友在Dcard上表示，她和老公都在台北市上班，目前租屋一個月2萬1000元，而兩人薪水加起來共10萬元，最近有了買房的想法。不過，她嘆道以兩人薪水很難在台北置產，要往新北、桃園才有機會，只是通勤時間相對就會增加2至3倍。

原PO透露自己老家在新竹，爸媽年紀也大了，若真的在新北或桃園買房，10年後還是得回去照顧長輩，她就不曉得房子該怎麼處理，「也是一個困難！」因此，原PO好奇詢問大家看法，「都是因為什麼原因…才決定買房買下去呢？」

文章一出，網友紛紛分享看法，「明年買，投資兼自住」、「房子是可以處理的資產啊，到時候看是要租要賣都可以，沒必要搞的好像買了間房子就一輩子只能住這間一樣」、「這薪水回新竹或桃園工作，兩人加起來都有機會到這個錢，租房買房也相對台北便宜，別執著在台北，沒有家人在台北不用硬擠台北」、「才10萬勸別買了」、「買屋條件不要求完美，有多少錢做多少事，每個月本金+利息，薪水能合理負擔就租不如買！加油！買房是儲蓄行為，租房是消費行為」。

房產專家胡偉良表示，對於首次買房的民眾除了考慮財務上的承受能力，地段與交通便利性也要考量，最後再考慮房屋品質。選擇能夠節省上下班和交通成本的小宅，一方面現在夠用，另一方面將來出租或出售也更容易脫手。此外，買房除了考慮頭期款之外，還要考慮買之後隨之而來的裝修費用、家具家電、各項稅費的支出。

胡偉良也建議，買房最好是根據自己的收入水平、生活日常開支等情況量力而行，每月還貸最好種在月收入1／3，如果自認自己的未來收入可以逐漸增加，則可放寬貸款比例，但最好還是不要超過50％，否則會大大降低生活品質。

文／授權載自 好房網



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