飆到6字頭？「真受惠地帶」掰了房價凹陷區　同機能竟能每坪省20萬

大型建設進駐，果真帶動區域發展，更讓民眾置產意願增高，甚至飆出當地房價奇蹟！10日新北安坑輕軌正式通車，市府特別舉辦一系列嘉年華活動歡慶，12日陽光運動公園人潮盛況空前，壓軸璀璨煙火秀，更點亮安坑未來。

安坑輕軌通車，除提供安坑居民前往雙北市區節省15至20分鐘的時間外，沿線周邊美食景點，二叭子植物園、安光公園（魔法森林）、安和公園（企鵝樂園）、陽光運動公園及十四張歷史公園等，都因交通便利提升觀光產業發展。根據統計，安坑地區預售屋每坪單價47～49萬元，如今漲到53～56萬元，其中K8站（新和國小）更衝到6字頭，但專家也提醒民眾別輕易追高！

財經專家黃世聰表示，「新和國小站」周邊過去因為新推案比較少的關係，中古屋的房價仍維持在4字頭，相對於新店央北重劃區的8字頭房價有非常大的補漲空間，這個地區將會是下個階段捷運新店安坑輕軌裡面最值得注意的亮點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於新和國小站周圍較少新案推出，房價漲幅也相對穩定，「東帝門」、「陽光PARK」以及「天空之城」都是當地熱銷中古大樓，周遭公寓平均價格落在每坪39.2萬；大樓平均價格則落在每坪46.2萬元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，安坑因地理因素長期為新店區蛋白區，如今輕軌通車確已為一大利多建設，而以軌道房市來說，錦上添花的效益較大，因此還是在離央北最近、未來還會重劃的K9十四張站，以及熱鬧、生活機能成熟的安康商圈K5、K6站會是最受惠的地帶。

陳炳辰補充，至於從K1到K4的站點則都因山區，兼之地段偏遠，環境上仍不容易受到拉抬，這也可從如台北市在文山、北投等處不乏部分捷運站點沒有因此雞犬升天，都可推測安坑輕軌的後續情勢。

安坑輕軌空拍照。圖／新北市政府提供





文／授權載自 好房網



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