看房破百間才買房　女星心法曝光：沒頭期款也能開始看房！

女星張棋惠在出道超過20年後，終於在去（2022）年順利的入住了位在北投的新家，在三年間看過了超過100間房子的她，日前也在好友李明川的YouTube頻道《李明川在這啦》分享自己的看屋心得，也對想要買房的人給出忠告。

張棋惠在影片中提到，自己從完全不了解房子，一間一間看，看到只要看到照片或格局圖，就知道自己需不需要花時間去看，也提到自己曾看過多達10多間的房子是「圖文不符」，因此還是建議要買房的人一定要多看。

至於看房的訣竅，她則表示自己第一個看的是「周邊環境」，特別是因為家中有小朋友，當時鎖定的幾個地方，其中有個物件認為很不錯，但旁邊的公園因為有較多的流浪漢和遊民，擔心小朋友，因此選擇放棄。

第二個重點她會從學區判斷，第三個則是會注意屋齡，雖然屋齡和價錢有關，但也可以視家中是否有長輩，選擇是要電梯大樓或是公寓，若是購買公寓，也可以日後選擇換屋。

張棋惠也分享到，其實重點「不是我們買房，是房子挑我們」，因為她所購入的這間房子，其實是她幾個月前丟給老公看的，老公在數個月後也恰好在社群網站上看到，才發現兩人注意到同一個物件，在看了房子2次後就決定入手，因此感嘆真的是房子在挑人。

而她給所有想要購屋者最中肯的建議就是「好好努力賺錢」，因為買房一定要有頭期款，不過即使還沒有頭期款，她也建議可以開始慢慢看房子，因為這樣才會知道自己想要什麼房子，也才會有目標，也才不會亂買。

文／授權載自 好房網



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