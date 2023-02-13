爛到沒人要？想買中古屋驚覺「一半都在2樓」 他平反：沒有絕對缺陷

買房挑選樓層時，2樓經常遭人嫌棄，原因就在於過去的房子多數都將管線集中在2樓，一旦發生爆管情況，著實傷透腦筋。近來有位想買房的網友就好奇，為何看房時有超過半數的物件都是2樓？專家則點出2樓的優劣處，強調「沒有絕對的缺陷」。

這名網友在臉書社團「買房知識家Ａ你的Ｑ」表示，最近正在看中古屋，選擇標的為有電梯的公寓或華廈，觀察很多仲介都在賣2樓的房子，且幾乎占了5成以上，使他相當不解。

這則PO文引發熱烈討論，網友們紛紛推敲背後原因，「低樓層蚊蟲多，噪音與煙味，公設水管的轉彎處易堵塞，以及管道噪音」、「二樓是淹水區啊，管線集中轉折，若剛好在車庫口上方更是吵。然後有中庭區，二樓也是不斷接受玩樂噪音與二手菸」、「2樓當初買的最便宜，所以都是投資的居多」。

不過也有網友持不同意見，列出住在2樓的好處，「2樓超好，電梯如果壞了沒人要出錢，這時候優勢超滿」、「2樓管道間如有問題或是需維修，是可以由管委會出錢處理」。

建築師林淵源曾表示，2樓戶因為離1樓較近，有的民眾會覺得相對更方便，能聽到地面聲音比較放心。另外，2樓容易欣賞到1樓景觀的樹，也是優勢之一。但也有民眾會覺得離地面近容易有噪音困擾，優缺點方面就比較見仁見智。

然而有多數人提到的管線部分，林淵源指出，以前蓋的大樓2樓戶，確實可能會有管線問題，但現在新建的大樓，都已針對管路順暢度有新的解決方案，大多可把過去的問題解決。就建築師的觀點來看，並不認為2樓戶有絕對的缺陷。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，2樓物件經常被嫌棄，造成價格偏低，不過對於投資客來說，公寓2樓仍是租屋市場搶手物件，確實有低價入手，高投報率的情況，以該樓層會低於整體社區行情約一、兩成來說，投報率進而增添一個百分比也不無機率。

文／授權載自 好房網



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