房價「看不到底」？他揭恐怖交易數字　賠售見怪不怪

隨著去年下半年房市開始降溫，全年買賣移轉棟數年減達3萬棟，今（2023）年房市依舊不樂觀，台經院調查，近5成不動產業者認為會變差。而賠售情況也慢慢出現，房市專家彭懷恩教授透露，台北市近台大區域，有新成屋的屋主前陣子賠售千萬賣屋；東龍不動產專任約經理陳泰源指出，大直知名豪宅「西華富邦」賣價越來越低，賠售情況已不稀奇，預期今年住宅市場賠售案件會變多，另外今年全年建物買賣移轉棟數恐怕跌到28萬棟以下，房市轉空確立。

央行祭出豪宅限貸令的「強大殺傷力」下，房貸成數縮減為4成、無寬限期，對於豪宅市場來說，等於買方要準備更多現金，一定會產生抗性，加上高總價豪宅市場在這兩年並不景氣，並未因房市旺盛時而受益。陳泰源表示，去年下半年「西華富邦」出現賠售400多萬元交易，而明水路商業區小宅「Amour」去年9月9樓戶以總價1,458萬售出，屋主賠售40多萬元；他認為，今年賠售案件會變多、但不會爆量，因為有些屋主還在撐，或是剛買成屋的還有寬限期，也還能撐。

此外，供給過剩也是房市隱憂，去年住宅使照量逾11萬宅、創15年來新高，建照量更創下近30年新高！陳泰源分析，未來趨勢可以確定房市供過於求， 未來兩、三年將有更多新成屋出現，代表供給真的過量，又加上少子化、人口越來越少，以及繼承集中化、等繼承房子的年輕人增多，躺平族也趨多，對房市都是不利因素。

陳泰源表示，去年下半年因房市較混沌不明，有屋主讓利95折、買方就接手，但可能就被套住，「而今年房市轉空確立 ，所以屋主就算95折、9折要賣，買方都不一定會買，可能喊到8折、85折，買方才可能願意出價」。他指出，買氣弱化下，今年全年30萬棟保衛戰很難打，判斷會來到28萬棟以下、甚至低於27萬棟，「房市打底之前，成交量一定越來越萎縮 ，價格不會有支撐，且預期將出現房市業者撐不下去的倒閉潮，倒閉潮出現、價格才會打底」。

陳泰源指出，房市下行一定是逐步緩跌、如溫水煮青蛙般逐漸下修，等到出現房市業者倒閉潮，就會開始出現房價打底訊號，然後成交量漸趨向穩定，才會回歸到健康的剛性需求為主的市場，預期今年房價將持續向下且還看不到底。

文／授權載自 好房網



延伸閱讀

買房更要保值！專家揭「增值屋6大重點」

強力打擊炒作下的房市角力 產業大受創？民眾怎買房？專家深入解析

房價跌15％預售「退戶潮」大爆發？專家揭最慘狀況

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》