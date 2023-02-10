日圓驚見新低點　「海外買房」圓夢去？吳淡如：到頭來夢一場

日圓持續走貶，一度創下年初以來新低，對投資理財很有一套的吳淡如，聽聞許多人掀起日本買民宿潮，以此圓買房夢，但她告誡「任何投資都不能只看短期，問題總比想像得更多」，回頭看就只是一場夢。

吳淡如在Podcast節目中表示，最近發現一怪現象，現在日圓那麼低，大家就想去買房，但你知道在海外買房，可能遇到的風險是什麼嗎？匯率現象是短期的，以她老鳥經驗「除非你家開銀行，否則貸不到款」，因為所有的人都想貸款，且銀行也不會輕易貸款給外國人。

吳淡如列舉日本買房管理成本，請想想光請一個日本會計師該花多少錢？打掃清潔費超乎你想像得貴，另外還有司法書士、律師、合法仲介等人力成本，收租又該多少？這些光憑一人很難辦到，林林總總風險太多。

事實上應作為大規模公司來經營，但牴觸的是，作為公司是不應該管匯率，必須要有其他的方式，比如同時做生意滾動錢財，只想憑國際匯兌賺資本利得「真的很困難」，可偏偏不少人就只抱持這想法。

而她近期也訪問到投資客，發現大家都想在長期投資的東西上取得短期的暴利，「動不動就想賣房」，但房子是交易成本很高的東西，資金量比股票還要高，應做長期考量，較適合對於理財保守的人。「我看到一些人在房市最熱的時候，去買某些超級蛋白區，看到它在漲才進場，然而當政府法令一變動，你套牢了」，更不論未來人口逐漸下降等不利因素。

吳淡如籲請大家切記一句話，「匯率是短期的，而投資房子是長期的，千萬別當最後一個跳水的老鼠」。

文／授權載自 好房網



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